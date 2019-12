Cubas admitió que si llega una oferta de River analizará irse de Talleres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El misionero Andrés Cubas, surgido de Boca y actual jugador de Talleres de Córdoba, admitió que si River intenta incorporarlo en el próximo mercado de pases, analizará la situación porque sería un paso adelante.



"Circuló el rumor de River, pero no hubo nada concreto, el tema quedó ahí. Estoy bien, contento en Talleres, que tiene el cien por cien de mi pase", puntalizó el volante en diálogo con La Oral Deportiva.



Sin embargo, Cubas destacó la importancia que significaría en su carrera pasar a River.



"No me puse a pensar demasiado pero creo que sería dar un paso adelante", añadió el misionero nacido en la ciudad de Aristóbulo del Valle, hace 23 años.



"Igual tengo que pensarlo bien por el cariño que me tiene la gente de Boca. Si llega el momento lo analizaré bien y decidiré", explicó el argentino nacionalizado paraguayo.



Cubas, de 23 años, con pasado en el "Xeneize" entre 2014 y 2016 (campeón del Torneo de Primera División de 2015), jugó además en Defensa y Justicia y en el Pescara de Italia.



El misionero jugó su primer partido oficial con la camiseta de Paraguay que dirige el cordobés Eduardo "Toto" Berizzo, en el empate 0 a 0 ante Arabia Saudita en Riad, en noviembre pasado.