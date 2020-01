Cuerdos Vocales, uno de los ganadores del Pre-Cosquín y expresión de "lo nuevo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gastón Dvoskin, director del ensamble Cuerdos Vocales, ganador del Pre-Cosquín en el rubro grupos vocales y que por ello se estrenará en el festival el próximo lunes, sostuvo que el reconocimiento al conjunto “es un premio a una mirada nueva, a no quedarse copiando lo que ya existió”.



“Sentimos que el hecho de que Cuerdos Vocales esté en el Festival de Cosquín es una apuesta del jurado a impulsar a quienes no seguimos repitiendo los mismos patrones musicales a la hora de hacer música hoy”, opinó Dvoskin durante una entrevista con Télam.



El músico que también oficia como subdirector del coro de cámara Música Quántica, abundó que “más allá de la cuestión de la competencia que tira un poco para abajo al arte, en todos los grupos vocales noté una saludable tendencia por correrse del sonido establecido y no sonar para nuestros abuelos”.



Cuerdos Vocales, que llegó como representante de La Matanza, está integrado actualmente por Jazmín Laurenza, Alejandro Randazzo, Wendy Dubiansky, Alejo Trosman, Ingrid Fainstein Oliveri, Bernardo Guarrochena y Julia Serafini.



En el rubro musical los demás ganadores del Pre-Cosquín fueron: Walter Castro-sede Perito Moreno (solista vocal masculino), Silvana Galli-sede La Matanza (solista vocal femenino), Dúo Folk-sede Junín (dúo vocal), Álvaro Labarthe-sede Pirané (solista instrumental), Quinto Espacio-sede Merlo (conjunto instrumental) y León Gamba por “Vertientes demoradas”-sede General Acha (tema inédito).



Con un primer disco en ciernes que plasmará el ciclo con cantantes invitadas que la agrupación propuso en 2019 en Espacio Tucumán y que la unió con las voces de Nadia Larcher, Milena Salamanca, Charo Bogarín, Teresa Parodi y Lorena Astudillo, se presentará el lunes en la tercera luna coscoína donde también actuarán, entre otros, Los Carabajal y Antonio Tarragó Ros.



De cara a esa actuación Dvoskin adelantó que Cuerdos apelará a piezas de su repertorio que fueron cimentando el paso por el 49no. Pre-Cosquín como “Cuando muere el angelito” (sumando el bombo), “Andando” (integrando la guitarra), “La Angelita Rosales” (con bombo y pezuñas) y “Chacarera santiagueña” (con el acompañamiento de dos bombos).



“La intención de esos elementos agregados a la interpretación vocal -precisó el músico y arreglador- es llegar con un poco más de volumen para conectar mejor con el público y así aspirar al premio Revelación”.



Y en esa panorámica y con la experiencia de las instancias decisivas del certamen que también tuvieron por sede al escenario Atahualpa Yupanqui en la plaza Próspero Molina, resaltó que “la gente escucha y es súper respetuosa, algo que desmiente el prejuicio en torno a los festivales y que es una experiencia que queremos seguir explorando”.