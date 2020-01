Curas en Opción por los Pobres negaron exagerar el problema del hambre en el país

El sacerdote Paco Olveira, de la organización Curas en Opción por los Pobres, afirmó hoy que los religiosos nunca hicieron "campaña" ni con la pobreza, ni con las personas que pasan hambre y explicó que su postura crítica a las políticas del anterior gobierno tienen que ver con que sus medidas "iban en contra del Evangelio y de los pobres".



En declaraciones a Radio Caput, Olveira salió al cruce de expresiones del ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, quien opinó que los curas "han exagerado en Argentina y puesto el hambre famélico como bandera".



“Está claro que nosotros no inventamos la pobreza, ni hicimos campaña con los famélicos. Estoy hasta las narices con el comedor y con tener que ver de dónde saco un poco de guita para comprar carne o un poquito de verduras, y eso en el 2015 no pasaba”, declaró el sacerdote.



Además reseñó que el Grupo Curas en Opción por los Pobres "desde el primer momento" se opuso a las "políticas del macrismo", no por ser "radicales o peronistas, sino porque iban en contra del Evangelio, en contra de los más pobres".



"Todos los índices apuntan que aumentó la pobreza, no fuimos los curas los que la aumentamos", insistió Olveira, quien dijo sentirse "muy orgulloso" de formar parte de la organización.



Pichetto ya había criticado tiempo atrás a la Iglesia por los relevamientos sociales que realiza, a través de la Universidad Católica Argentina.



“No creo que un vale de comida pueda generar una reactivación económica; entre la (Conferencia) Episcopal y los curas que han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera, es una derrota fenomenal para este país, y después quieren hacer una misa superando la grieta cuando ellos fueron parte de la grieta”, cuestionó.



En cambio, Olveira evaluó que el Plan Argentina Contra el Hambre “es lo mínimo" que se necesita actualmente.



“Que la gente pueda comprar alimento, carne y verduras para sus hijos es lo mínimo que se puede pedir”, reiteró.