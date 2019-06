Dady Brieva: “Uñac es un candidato que puede aportar a la unidad del país”

El próximo domingo 23 de junio llegará a la provincia un impresionante show humorístico con el clásico trío los Midachi. El lugar elegido es el Teatro Sarmiento. En la previa de su presentación, DIARIO HUARPE habló con Dady Brieva uno de los integrantes de ese equipo que se formó en 1983 junto a Miguel del Sel y el Chino Volpato. Este año están recorriendo el país para celebrar los 36 años de trayectoria.

¿Qué show traen preparado a San Juan?

¿Qué significa para ustedes este nuevo aniversario?

“Es muy importante, de todos modos no nos dimos cuenta del paso del tiempo, porque nosotros trabajamos para divertir a la gente y no estamos pendientes de los años que van pasando. Siempre nos fue muy bien ya que nuestro único compromiso es la risa”.

¿Es difícil hacer humor en este tiempo?

“No creo que sea difícil. Nosotros nunca fuimos machistas y tampoco trabajamos con una mujer en escena, por tal motivo jamás la vimos como un objeto ni la ridiculizamos. Es verdad que hay cosas que hoy en día no funcionan como antes, por eso nosotros tratamos de ir probando todo, si queda y gusta sigue, si nos incomoda y no genera empatía con la gente lo sacamos del show”.

¿Cómo es la relación entre vos, Miguel y el “Chino”?

Sin embargo políticamente ustedes piensan distinto, ¿Esto afectó alguna vez la amistad?

¿Cómo ves el escenario político actual?

¿Te sentiste atacado por ser kirchnerista?

“En estos cuatro años han sido muy crueles conmigo. Viví un hostigamiento tanto de los medios como de las redes sociales. Pero no me enojé al contrario lo tomé como un juego, porque tampoco acepté quedarme callado, creo que no era la solución”.