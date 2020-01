Daer rescató la cláusula "gatillo" y reclamó a empresarios que no trasladen anticipos a precios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer afirmó hoy que la cláusula "gatillo" para actualizar sueldos "preserva el poder adquisitivo", aunque aclaró que "hay un mapa heterogéneo de actividades" para discutir haberes en paritarias, y reclamó a los empresarios que no trasladen a los precios los incrementos dispuestos por decreto para trabajadores activos y jubilados.



Daer, dirigente del gremio de la Sanidad, advirtió además que hay quienes "están detrás de la puerta esperando el fracaso" de la administración de Alberto Fernández pero "se van a acalambrar, pues la llegada de este gobierno generó una esperanza en el pueblo".



Consultado en C5N por los recientes cuestionamientos del Presidente a la "cláusula gatillo" por considerar que favorece la "indexación" de la economía, Daer coincidió en que "lo mejor que puede pasarnos es que se desindexe la economía". Igualmente resaltó que ese mecanismo automático de ajuste salarial "preserva el poder adquisitivo" y alertó que en el camino hacia la desindexación "siempre pierden los trabajadores".



No obstante, señaló que "no tenemos que abrir el debate sobre este tema, sino sobre cómo vamos a cubrir cada una de las actividades, porque hay un mapa heterogéneo. Hay algunos que pudieron seguir la inflación y otros que perdieron 25%" de poder adquisitivo.



En ese punto señaló que "los empresarios no hacen el gran aporte de generar precios accesibles y que esos esfuerzos de suma fija vayan incrementando ese poder adquisitivo. En términos reales es una pata que está faltando".



Y amplió: "La suma fija se percibe a fin de mes, y es importante para actividades muy postergadas, como las pymes, donde es muy difícil recomponer el salario. Pero esto no tiene que ir a precios. Si va a precios es lo mismo que la nada".



"Los empresarios fueron muy poco generosos con la realidad social de nuestro país", dijo Daer, y amplió que "acumularon precios en los últimos meses porque sabían que Cambiemos se iba e hicieron un colchón importante".



Por ello insistió con que "tiene que haber mayor responsabilidad de los empresarios para no trasladar nada a los precios".



El sindicalista admitió que "vamos a tener inercia de inflación por un tiempo importante, pero frenar eso y ponerle una parada es fundamental". Y destacó que "las paritarias tienen un vencimiento real y se abrirán las discusiones de acuerdo a como vayan venciendo". Aclaró que "no se trata de ceder, sino de que tenemos una responsabilidad importante sobre gobernabilidad y estabilidad y una mirada de país que tiene este gobierno".