Dan a conocer el veredicto en el juicio a un ex policía acusado de matar a una joven

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Tribual Oral en lo Criminal (TOC) 1 dará a conocer hoy su veredicto en el juicio que se le sigue a un ex policía bonaerense que en agosto de 2013 mató de un tiro a una joven de 18 años cuando quiso evitar un robo en una confitería de la capital bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales.



El acusado es el ex policía Mauricio Sergio Aguilera, a quien se le atribuye el homicidio de Soledad Bowers, cometido el 29 de agosto de 2013 en una confitería ubicada en las calles 9 y 54, de La Plata,



Alguilera, quien se encontraba de servicio, intercedió con el fin de evitar un robo en la confitería Me Piace y salió corriendo con su arma reglamentaria detrás de cuatro delincuentes que huyeron en moto.



Tras dar la voz de alto, el policía disparó en plena calle y uno de los balazos impactó a Bowers, quien se encontraba a 100 metros, a punto de ingresar a un bar para asistir a un recital.



El fiscal Martín Chiorazzi pidió durante el debate que Aguilera -que permanece bajo arresto domiciliario hace cinco años- sea condenado a 10 años y 8 meses de cárcel.



El veredicto se dará a conocer a las 11 en la sala de audiencias del TOC 1, integrado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo.



En declaraciones formuladas hoy a Télam, el abogado defensor de Aguilera, Julio Beley, explicó que, si bien su cliente mató a la joven, pidió la absolución por considerar que su conducta "no puede ser penada".



"Hay tres causales de justificación dentro del artículo 34 del Código Penal: él actuó en cumplimiento del deber, actuó en legítima defensa y en legítima defensa de un tercero", detalló el abogado, quien añadió que solicitó que se le aplique subsidiariamente una pena de entre uno y cinco años de prisión por homicidio culposo.



El defensor recordó que el policía "estaba de servicio, con su uniforme puesto, bebiendo un vaso de agua cuando escuchó: 'esto es un asalto' y ahí accionó. La verdad es que si no hubiera intercedido le reprocharíamos que no actuó en cumplimiento de su deber".



Además sostuvo que "los testigos dijeron que los cuatro asaltantes martillaron dos veces un arma, pero el tiro no salió".