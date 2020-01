Daniel Arroyo: "La prioridad es que los niños estén bien nutridos antes de llegar a la escuela"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, presentó hoy la Tarjeta Alimentar en Córdoba y afirmó que "no hay grieta" en la idea de que "no puede haber hambre" en el país y en la prioridad de que los niños estén "bien nutridos antes de llegar a la escuela".



"Si un chico come bien, va a tener posibilidades. Antes de la escuela tenemos que lograr que los chicos estén bien nutridos. Esto es mucho más que una tarjeta es, empezar a mover la rueda", declaró Arroyo, al poner en marcha en Córdoba, junto al gobernador Juan Schiaretti, el Plan Argentina contra el Hambre en Córdoba, tras una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno de la provincia.



"Hay dos cosas en las que no hay grieta: no puede haber hambre y tenemos que cuidar a los chicos; mi tarea es ir achicando comedores comunitarios y que (las personas) vuelven a comer a las casas, mi otra tarea es pasar de planes sociales a trabajo", remarcó Arroyo.



Por su parte, Schiaretti subrayó que "la presencia de los más variados sectores de la provincia expresan claramente el respaldo contundente al programa", que permitirá el ingreso a Córdoba de "7 mil millones de pesos que pone el gobierno nacional para alimentos”.



"Vamos juntos, es la decisión del gobierno de Córdoba, porque Argentina lo merece”, sintetizó el gobernador y destacó que “sólo el Estado hace justicia social; no hay justicia social por el derrame de la economía, la hace el Estado, que debe darle a todos los ciudadanos la misma oportunidad”.



De la presentación participaron también el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; funcionarios provinciales y el intendente de Córdoba Martín Llaryora.



"Partimos de tres ideas básicas: no puede haber hambre, los chicos tienen que estar en las escuelas y la mejor política social es el trabajo", declaró Arroyo y, a modo de ejemplo, graficó: "Uno tiene que ponerse las medias y después los zapatos".



Por eso, dijo, primero, "hay que solucionar el problema alimentario" y aseguró que "la prioridad que exige el Presidente (Alberto Fernández) es que no puede haber hambre".



El convenio prevé además articular trabajos entre la Nación y la provincia, donde se distribuirán 117 mil tarjetas, que beneficiarán a 217 mil niños, en un esquema que implicará que 588 millones de pesos serán inyectados mensualmente al circuito previsto para favorecer el consumo de alimentos.



"En el plan hay varias acciones: la tarjeta, la infraestructura y el acceso al agua, el crédito para máquinas y herramientas para la producción de alimentos, la economía social y las cooperativas", había explicado ayer Arroyo.



El ministro pidió a la dirigencia y a los cordobeses que "estén comprometidos" con la iniciativa, a la que definió como "un plan de empleo" y resaltó que se trata de "movimiento económico" para la provincia, a través del uso de la tarjeta, que se recarga el tercer viernes de cada mes.



"Hambre es comer salteado, es un mate cocido a la noche", reflexionó el funcionario y destacó el hecho de que las madres que reciban 4 ó 6 mil pesos mensuales (de acuerdo a si tienen un hijo o más) podrán aprender nutrición con especialistas que trabajarán en el marco del plan.