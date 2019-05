Daniel “La Tota” Santillán contó que no llega a fin de mes

Por la difícil situación económica que atraviesa el país, varios referentes del mundo del espectáculo salieron a vociferar su pasar. En este caso, Daniel “La Tota” Santillán dijo que no le alcanza para llegar a fin de mes. "No llego a fin de mes. Estoy viviendo con lo justo. Estoy alquilando, pago 12 mil pesos por un ambiente y no me alcanza", argumentó en un programa de la señal televisiva TN.

El referente de la movida tropical reveló que recurrió al trueque para poder solventarse frente a la falta de oportunidades. "Trato de encontrar alternativas para salir adelante. Tengo un amigo matarife, que reparte mercadería en restaurantes. Le dije: 'Pagame con mercadería y yo voy a actuar a donde vos me digas'", detalló.

La Tota señaló que la crisis que está viviendo el país se refleja en el nivel del público que asiste a los espectáculos. "Estuve trabajando durante la temporada de verano y me di cuenta que antes el público venía a vernos, ahora los artistas tenemos que salir a buscarlos. La gente no tiene plata para pagar una entrada", analizó.

Por último, el conductor le reclamó a la dirigencia política mayor solidaridad con los que menos tienen. "Lo políticos tiene que darle a la gente. A la gente no se les está dando nada y están pasando hambre", concluyó.

