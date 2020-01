Daniel Salvador, ex vice de Vidal: "La provincia no quedó ni medianamente en condiciones de default"

El presidente del radicalismo bonaerense y ex vicegobernador, Daniel Salvador, aseguró hoy que, tras la gestión de Cambiemos, la provincia de Buenos Aires "no quedó ni medianamente en condiciones de default" y consideró que las afirmaciones del gobernador Axel Kicillof sobre la situación del distrito obedece "claramente" a "una estrategia" porque "no responde a la realidad".



"Lo que dejamos en la provincia en estos cuatro años son cuestiones que se ven; no son relatos, son realidades; pero decir que no se hizo nada en la provincia es estar muy alejado de lo que la propia gente ve en los 135 distritos, en rutas, en hospitales, en escuelas y todo lo que tiene que ver con la pelea por valores, como la lucha contra las mafias y el narcotráfico", aseveró Salvador en declaraciones a Télam.



En este sentido, destacó que "son realidades que van a marcar, sin dudas, un antes y un después" en el distrito, y sostuvo que "la provincia no quedó ni medianamente en condiciones de default en la medida que se encaren las cosas como corresponden".



De hecho, interpretó como "una cuestión estratégica" de parte del gobernador Axel Kicillof el hecho de plantear la situación crítica que atraviesa la provincia y entendió que se trata de "un camino equivocado".



"Está bueno empezar a reconocer cosas y avances que se han logrado. Creo que es claramente una estrategia porque no responde a la realidad. Entonces, uno lo tiene que interpretar como una estrategia", aseveró Salvador.



En este punto, dijo que la gestión encabezada por María Eugenia Vidal dejó "un Banco (Provincia) mucho mejor" a cómo lo recibieron y "una situación económica absolutamente manejable, tanto como para lo que puede ser enfrentar las deudas con los fondos, como para poder pagar los sueldos".



Por otro lado, Salvador, presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, reafirmó que apuesta a "la continuidad y al fortalecimiento de Cambiemos".