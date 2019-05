Dara arremetió contra Aranda por el pago indebido a Rosales

La denuncia del Tribunal de Cuentas contra Jorge Rosales parece haber calado hondo en Capital. El reconocido dirigente fue despedido de su cargo en el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan luego de revelarse que también cobraba su sueldo como empleado de planta permanente del municipio capitalino. Tras esto, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dara se desligó de toda responsabilidad y cargó contra el intendente Franco Aranda al decir que la orden de pagarle a un funcionario que había solicitado licencia sin goce de haberes para ocupar un cargo de mayor jerarquía salió del Ejecutivo Municipal.

El perjuicio económico por el que está siendo acusado Rosales y otros cuatro funcionarios capitalinos asciende a casi $730 mil. Si finalmente los cargos que levantó el Tribunal de Cuentas quedan firmes, los involucrados deberán reintegrar de su bolsillo el dinero en cuestión.

Desde 1987 Jorge Rosales es empleado de planta permanente del Concejo Deliberante de Capital. El presidente del cuerpo legislativo, Juan Pablo Dara, habló con DIARIO HUARPE y dijo sobre el tema en cuestión “en enero del 2016 Rosales pidió licencia sin goce de haberes para ocupar un cargo de mayor jerarquía. La licencia me la pidió a mí por ser el presidente. Desde el Concejo le dimos trámite administrativo a su pedido y le otorgamos la licencia a través del decreto 3.431 con fecha primero de febrero”.

Luego de esto, según contó Dara, el procedimiento continuó en la oficina de personal. “Nosotros desde el Concejo Deliberante no tenemos administración financiera, no liquidamos sueldos, esto lo hace el Ejecutivo Municipal. Durante los cinco meses siguientes al pedido de licencia informamos al Ejecutivo que Rosales estaba sin goce de haberes y mes a mes en cada uno de los informes que hacíamos informamos esta situación”.

En el mismo sentido el edil fue tajante al decir que “desconocemos porque le pagaron, es un error administrativo. Yo no tengo idea si fue voluntario o involuntario, pero sí puedo decir que esto no pasa por el Concejo Deliberante. Hicimos el trámite, lo hicimos conforme a derecho y si alguien se equivocó no fue del Concejo Deliberante. Tenemos toda la documentación que demuestra que comunicamos debidamente sobre la licencia. El error fue del Ejecutivo Municipal, quien liquida los sueldos son ellos”.

Dara explicó que todavía no iniciarán ningún tipo de sumario contra Rosales, hasta tanto éste no presente las pruebas que puedan desvincularlo de la acusación realizada por el Tribunal de Cuentas. Aunque también aclaró que “el Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para el reintegro del dinero pagado. Hay que restituir los fondos al municipio, eso lo debe hacer obligatoriamente el Ejecutivo. Ese dinero fue pagado de mala manera y tiene que ser devuelto”.

La licencia de Jorge Rosales era sin goce de haberes, es decir que no tenía que seguir percibiendo el sueldo en el municipio mientras durara su designación en el Ejecutivo provincial. No obstante, en la comuna le siguieron depositando y él continuó cobrando como si nada pasara.