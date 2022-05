Darío Barassi confesó en vivo su enojo con Emilia Mernes: ¿quedó en el pasado?

100 Argentinos Dicen es uno de los programas más exitosos de la televisión argentina no solo por su formato, también por el carisma de Darío Barassi que captura a miles de personas en cada emisión. Con chistes ocurrentes y salidas desopilantes, mantiene entretenido al público, pero lamentablemente esto no le consiguió su tan deseado Martín Fierro.

Además, lo que hace regularmente Barassi al aire es contar anécdotas con otros famosos del país y despierta las risas de todo el estudio y la audiencia. Recientemente confesó el vergonzoso intercambio de comentarios que tuvo con Antonela Roccuzzo y ahora se confesó con un reclamo para Emilia Mernes.

La consigna a responder en 100 Argentinos Dicen era "las seis cantantes argentinas entre 20 y 30 años más escuchadas del momento", y cuando llegó el momento en el que un participante mencionó a Emilia, Barassi aprovechó para reprocharle una actitud a la cantante de cuatro veinte en vivo.

"Le escribí para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó. Y bueno, si yo grabo 14 por día, puedo pedir uno de vez en cuando”

Darío Barassi