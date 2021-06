De cara al Día del Padre, las ventas vienen muy bajas y hay preocupación entre los comerciantes

El Día del Padre está cada vez más cerca y la preocupación de los comerciantes va en crecimiento debido a que hasta el momento las ventas son muy bajas. Es por ello que desde la Cámara de Comercio ya le solicitaron al Ministerio de Producción que les permitan atender de corrido los días previos a la festividad, aunque aún no tienen una respuesta.

“Está muy complicado, seguimos con la inflación y con recesión económica. La gente compra lo justo y lo necesario”, dijo a DIARIO HUARPE el titular de la entidad mencionada, Hermes Rodríguez.

Rodríguez dio a conocer que hasta el momento las ventas son bajas, pero ya comenzaron a realizar algunas debido a que son muchos los ciudadanos que ya cobraron y están aprovechando sueldo para comprar los regalos para papá con anticipación.

Hace unos años, para esta fecha lo que más se compraba para regalar a los padres eran zapatillas y diversos elementos de electrónica. No obstante, notó que últimamente se invierte poco en los padres, lo que más se regala es del ámbito de la gastronomía.

A pesar de que aún no se ven tantas promociones por el microcentro sanjuanino, el titular de la cámara opinó que las van a realizar próximamente. “Hay comerciantes que para esta fecha resignan rentabilidad para ver si pueden ganar un poco más”, informó.

En el caso de Cyrano, uno de los locales céntricos tradicionales en venta de ropa para hombre, uno de sus trabajadores, Alfredo, contó que tienen bastantes expectativas, pero falta poco para ese día y se ven muy pocas personas circulando por la peatonal.

“Años anteriores había ventas todo el mes. Ya el 1 de junio se empezaba a ver una afluencia de público y ya se empezaba a comprar para el Día del Padre, ni hablar esa semana o tres días antes que eran una locura”, recordó.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Para concretar ventas optaron por “todos los recursos posibles”. Es que en el local tienen promociones de tres y seis cuotas sin interés con todas las tarjetas nacionales, ofrecen compras online y hasta la oportunidad de señar una prenda y después retirarla.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Mientras que, en Select, un comercio que se especializa en venta de ropa para hombres con sobrepeso, aseguraron que el panorama es muy diverso ya que un día se vende y al siguiente no se vende nada.

“Ya no se vende durante todo el día como pasaba antes. Ahora, si vendemos en la mañana, en la tarde no se vende o al revés. A estas alturas nosotros ya habíamos vendido medio negocio, es una locura lo que han bajado las ventas”, contó una de las empleadas, Nancy.

En ese local no tienen la oportunidad de hacer promociones porque trabajan “con lo justo y necesario”, es decir, van pidiendo en las fábricas lo que se va vendiendo, razón por la que no pueden hacerles precios debido a que no compran en cantidad. Además, ya casi no les dan créditos, o si se los brindan son sólo a 30 días.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Como se dedican a un sector específico, no pueden vender online. Es que las personas con sobrepreso deben medirse la ropa porque, sino es difícil calcular el talle. “Tenemos muchos casos en los que no vienen ellos, viene la madre, la tía o la abuela, pero van y vienen con el cambio hasta que dan con la prenda que les queda”, contó.