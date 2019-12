De Isasi: "Miles de compañeros van a celebrar fin de año sabiendo que tienen continuidad laboral"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, Oscar De Isasi, destacó hoy las conversaciones que mantuvo el gremio con la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, y con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, y dijo que "miles de compañeros van a celebrar el fin de año sabiendo que tienen continuidad laboral".



"Durante la primera reunión con la directora general de Cultura y Educación provincial, María Agustina Vila, se nos confirmó el proceso de continuidad laboral de cientos de compañeros que tienen contratos autónomos o que son temporarios mensualizados y que vencían el 31 de diciembre, y también se nos manifestó que hay decisión política de reiniciar los procesos de pase a planta permanente", dijo hoy el dirigente durante una conferencia de prensa en La Plata.



Agregó que esa decisión por parte de las autoridades "fue requisitoria de la organización", ya que se venía "planteando esa necesidad y estamos satisfechos por esta decisión de la cartera educativa".



En esa línea, el dirigente apuntó que en plano de la cartera laboral, la ministra Ruiz Malec, también se informó sobre medidas que venían siendo pedidas por parte de los estatales.



Desde el área de Trabajo ayer se informó que "en líneas generales" serán renovados los contratos de los trabajadores de la administración pública provincial que vencen el 31 de diciembre.



"También nos informaron que se reactivarán los expedientes de los pases a planta permanente que la ex gobernadora María Eugenia Vidal había desestimado en su última parte de la gestión, se lo planteamos al gobierno antes de asumir, así que estamos conformes con esta decisión porque habrá miles de compañeros que van a celebrar el fin de año sabiendo que tienen continuidad laboral y los que estaban a punto de pasar a planta permanente van a saber que se reinicia ese proceso", completó.



Por último, dijo que quedará pendiente "habilitar un ámbito paritario" para terminar con la "precariedad laboral" y para que "no haya un solo trabajador del Estado que no tenga estabilidad laboral y que pasen todos a planta permanente".



Malec dijo ayer, tras participar de una reunión que mantuvo el gobernador Axel Kicillof con los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que se va a validar "que todos los laburantes que hacen su aporte al Estado van a tener su continuidad laboral".



"Donde detectemos que no responden al criterio básico de ocupar un puesto de trabajo y hacer una tarea no habrá renovación, pero en líneas generales se van a renovar", completó Ruiz Malec.