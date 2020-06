De jugador de fútbol y capitán de Desamparados, a carpintero por el coronavirus

Cuando la crisis empieza a jugar en la casa de cada uno, se debe agilizar el ingenio. Es el caso del jugador y capitán de Sportivo Desamparados, el experimentado Leandro De Muner, a quien la pandemia por el coronavirus lo hizo olvidarse por un tiempo del fútbol y el ingenio lo llevó al más antiguo de los oficios: la carpintería.

De Muner dialogó a DIARIO HUARPE y contó como comenzó a trabajar con la madera: "Una vez mi señora, que hace trabajos de manicura, necesitaba algo para apoyar porque sufre de la cintura y yo le hice un lindo trabajo para que ella pudiera trabajar. Ahí se despertó en mí el deseo de seguir haciendo cosas con la madera".

"No le quiero faltar el respeto a los carpinteros, pero hace unos 20 días comencé a trabajar para poder sobrellevar esta difícil situación que estamos atravesando. Para los que tenemos familia como yo, que tengo a mi señora y mis tres hijos, lo que el fútbol me daba era el sustento mayor para poder mantenerlos. Pero por esta necesidad me surgió esta idea y acá estamos", dijo el futbolista.

"La necesidad que tenemos los futbolistas del ascenso es el día a día, por eso no puedo quedarme en la cómoda a esperar que esto se solucione", cuenta De Muner y agrega que "esto de trabajar con la carpintería me surgió a mi sólo, porque no tengo familiares que hayan trabajado de carpintero".

"Estamos tratando de sobrellevarla, porque la situación en el club está muy difícil. No cobro desde febrero y aún sigo esperando que traten de pagar, sabemos que toda la deuda no la pueden pagar, pero se que el presidente está hablando con cada jugador para intentar arreglar, ojalá se pueda llegar a buen puerto, mientras tanto yo sigo haciendo trabajos de carpintería, que por suerte me salieron varios trabajitos", cerró diciendo Leandro.

Para contratar los servicios de carpintería que realiza Leandro De Muner, pueden comunicarse a su teléfono 1168089401 o a través de Instagram @elfutbolista_carpintero o por su Facebook Leandro De Muner.

SU CARRERA DEPORTIVA

De Muner es un jugador de mucha trayectoria, su carrera la inició allá por el 2004 en Argentinos Juniors, Luego pasó por Tigre, All Boys, Atlanta, Deportivo Morón, Alavés de España, Los Andes, San Martín de Tucumán, Temperley, Unión Aconquija, Mitre de Santiago del Estero y Desamparados.

Al Víbora llegó el año pasado, rápidamente se transformó en capitán del equipo y es unos de los referentes máximos del plantel que dirige Nazareno Godoy.