Emmanuel Iodice es el flamante ganador del Ironman 70.3 edición 2024 que se realizó en San Juan. Pero quién es este exitoso triatleta del que pocos sanjuaninos saben de su vida e historia. El día que llegó a pesar 110 kilos y el día que se quebró la pierna a raíz de que un auto lo atropelló, son parte de sus 39 años de vida.

Iodice completó el circuito del Ironman 70.3 en la provincia en cuatro horas, dos minutos y 10 segundos. De esta forma, y dejando atrás a unos 1.000 competidores de todo el mundo, consiguió el título en Argentina por primera vez, ya que en las cuatro ocasiones anteriores lo obtuvo en Brasil, Colombia y Uruguay. No estaba en sus planes venir a San Juan, ya que tenía la agenda muy ocupada, pero unos triatletas sanjuaninos lo convencieron. “Me enamoré del circuito y mis sensaciones son buenas, es increíble el cariño y la hospitalidad de la gente de San Juan”, había dicho en una rueda de prensa, previo a la consagración.

El oriundo de la provincia de Buenos Aires es licenciado en Educación Física y atleta de alto nivel. Ganó varias competencias durante su carrera y en lo que tiene que ver con el Ironman 70.3, alcanzó la gloria cinco veces, en dos oportunidades, salió segundo y una vez, tercero.

Pero entre el año 2022 y 2023, estuvo cerca de retirarse. En un siniestro vial, un auto lo atropelló y se fracturó su pierna derecha. Esto ocurrió exactamente el 27 de diciembre, pero ocho meses después, Emma Iodice volvió a correr un triatlón y fue en una edición del Ironman 70.3 en Brasil.

Con respecto a esta dura parte de su vida, Iodice expresó en rueda de prensa al ganar en San Juan: "Me dijeron que no iba a volver a correr, así que lo de hoy tiene un sabor especial”. Y luego agregó: “No solo volví a correr, sino que corro mejor que antes del accidente. Casi me largo a llorar en el podio. Nunca gané el Ironman en Argentina, lo logré en Brasil, Colombia y Uruguay, pero en mi país no se me daba. Por suerte hoy se dio y estoy muy feliz”.

Sobre el circuito, Iodice dijo: "En la competencia, yo quería nadar a los pies de otro atleta, pero salió muy rápido. Me agité un poco, y en ese momento pensé que se me iba la carrera. Después me subí a la bicicleta y lo único que quería es alcanzar la punta y lo pude hacer. Me bajé con otros dos a correr, y los pasé. Igual, en el kilómetro 19 pude disfrutar un poco".

El bonaerense tiene más de 10 años en el atletismo. Antes de iniciar su carrera de deportista, Iodice llegó a pesar 110 kilos, según publicó en su red social Instagram.

Al ganar un Ironman en 2022, el triatleta relató con emoción: “Como no me voy a emocionar, si hace justo una década pesaba 110 kilos, no tenía ni idea de lo que era una bicicleta, ni mucho menos el triatlón”.

“¿Qué pasó del 2012 al 2022? ¿Qué pasó en una persona que pesaba casi 40 kilos más que ahora? La respuesta es fácil. Trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro”.

Ironman 70.3

En rama femenina, se consagró la francesa Léa Riccoboni, tras completar el recorrido en cuatro horas 23 minutos y 42 segundos.

Tanto Iodice como Riccoboni superaron pruebas de nado en aguas abiertas en el dique Punta Negra, bicicleta en Ullum y Rivadavia y recorrido a trote en Capital.

En la provincia se disputaron 30 plazas disponibles para el Ironman 70.3 World Championship, a disputarse este año en Nueva Zelanda.