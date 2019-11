Decenas de personas marcharon para "repudiar" a un sacerdote acusado de abuso en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Decenas de personas marcharon hoy hasta una parroquia de la localidad bonaerense de Gonnet, La Plata, para "repudiar" al cura Eduardo Lorenzo, confesor del padre Julio César Grassi y acusado de abusar de al menos tres menores, informaron hoy fuentes judiciales.



Lorenzo fue sometido días atrás a pericias psicológicas por orden de la fiscalía que investiga los hechos, que habrían ocurrido entre 1990 y 2008.



"Vecino, vecina, no sea indiferente, abusan a los niños en la cara de la gente", coreaban los manifestantes, que se concentraron en la Estación de Gonnet y marcharon hasta la Parroquia Inmaculada Madre de Dios, situada en 502 entre 15 y 16.



El sacerdote no ofició la misa de hoy ni estaba en su domicilio, lindante a la parroquia, por lo que poco después los manifestantes se retiraron.



El ultimo caso de abuso por el que se investiga a Lorenzo fue denunciado meses atrás por una de sus víctimas, Julián Bártoli, quien contó los abusos que sufrió cuando tenía 13 años.



El hombre recordó que el sacerdote "reunía a un grupo todos los viernes en su departamento con la excusa de definir las actividades de los boy scouts de los sábados", pero cuando los demás se retiraban, él se quedaba.



"Y ahí empezaba su ritual: se bañaba, se afeitaba, se perfumaba, se ponía su pijama y se acostaba y me pedía que lo besara para hacerlo dormir, que lo besara en el cuello, que lo abrazara", relató Bártoli.



Y agregó: "En una oportunidad me llamó a su habitación y él estaba sobre la cama, solo con la parte de arriba de su pijama, exhibiendo su pene desnudo y hablando lo más normal ¿qué les parece que eso genera en la psiquis de un chico? Al día de hoy no puedo acordarme qué pasó y qué me hizo".