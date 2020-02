Defensores de Villa Ramallo y Sportivo Las Parejas igualaron en el cierre de la fecha del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sportivo Las Parejas igualaron esta noche 1 a 1, en el encuentro que le puso fin a la decimoctava fecha de la Zona 1 del torneo Federal A de fútbol, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.



El partido se desarrolló en el estadio Salomón Boeseldín, en la localidad bonaerense de Villa Ramallo, y Sportivo Las Parejas se puso en ventaja por intermedio de Iván Ortigoza, a los 13 minutos de la etapa inicial; mientras que lo igualó Hernán Ruben, a los 30 del mismo período.



Con este resultado, Defensores de Belgrano llegó a las 22 unidades y está noveno; en tanto que los santafesinos acumulan 24 puntos y se ubican sextos.



El líder de la zona es Sarmiento de Resistencia (Chaco), con 29 unidades.



Los resultados y posiciones de la zona 1 del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona 1:



Ayer:



Crucero del Norte de Posadas 1 (Alejandro Pérez) - Boca Unidos de Corrientes 0.



Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1 (Luciano Leguizamón) - Güemes de Santiago del Estero 1 (César Montiglio).



Juventud Unida de Gualeguaychú 0 - Sarmiento de Resistencia 1 (Ángel Piz) .



Central Norte de Salta 4(Fabrizio Reyes -2-, Gonzalo Ríos y Nicolás Issa) - San Martin de Formosa 0.



Unión Sunchales 1 (Nicolás Guzmán) - Douglas Haig de Pergamino 1 (Esteban López).



Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Walter De Souza) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 2 (Lautaro Robles -2-).



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Hernán Rubén) - Sportivo Las Parejas 1 (Iván Ortigoza).



Quedó libre en esta fecha Chaco For Ever.



Posiciones: Sarmiento 29 unidades; Güemes 28; Chaco For Ever 27; Douglas Haig 26; Boca Unidos, Central Norte, Las Parejas y Defensores de Pronunciamiento 24; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Crucero del Norte 22; Unión Sunchales 20; Sportivo Belgrano y San Martín 18; Juventud Unida 15; y Gimnasia de Concepción del Uruguay 13.