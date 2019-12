Defensores piden seis años de prisión para presunto narco "Tavi" Celis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los abogados defensores del presunto narco Daniel “Tavi” Celis pidieron hoy que sea condenado a seis años de prisión y sólo por una de las dos causas del megajuicio en el que son juzgados 33 imputados, entre ellos el ex intendente de Paraná Sergio Varisco (Cambiemos).



Los letrados José Velázquez y Leopoldo Cappa aseguraron que Celis sufrió "prejuicio social" y pidieron "borrar la idea de que es narco", ya que -según afirmaron -comercializó cocaína por "necesidad" y sólo "por un tiempo determinado".



Al exponer sus alegatos de clausura ante los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Paraná, los defensores además pidieron su absolución en la causa conocida como "narcoavioneta", donde se secuestraron 317 kilos de marihuana que estaban a bordo de este tipo de vehículo.



"No hay ningún hecho racional" que lo vincule a Celis con la causa”, señaló la defensa, y remarcó que las acusaciones son "interpretaciones telefónicas" de dos charlas con otros imputados.



Se trata de conversaciones con otros dos imputados, Hernán Rivero, a cargo de la Unidad Municipal 2, a quien Celis le pide camiones municipales sin GPS para trasladar muebles y Ángel Silva, al que le consultó sobre combustible de alto octanaje.



Para la Fiscalía, los camiones eran para trasladar droga y el combustible para la avioneta, pero los abogados aseguran que era un pedido de muebles y para los kartings con los que el imputado corría.



Respecto a la causa "narcomunicipio", que investiga la presunta financiación del narcotráfico por parte de Varisco con dinero de la Intendencia, los abogados pidieron una rebaja de la pena y un cambio de carátula.



En sus alegatos, la fiscalía había pedido 15 años de prisión para Celis, sindicado como líder narco y uno de los jefes de la "organización criminal más importante" juzgada en Entre Ríos.



Para sus defensores, Celis es "un dirigente político", pero la campaña de Cambiemos en 2015 "lo dejó insolvente y eso lo llevó a cometer el robo en Diamante" por el que se encuentra actualmente preso.



"Nadie le financiaba la droga, la modalidad era a consignación", dijo la defensa, y afirmó que por eso el robo que sufrió de 15 kilos de cocaína lo dejó "en un estado de necesidad tan grande que vendía más cocaína" para poder pagarlos.



Finalmente, el letrado destacó que Celis "reconoció que militó, que aportó dinero y que siguió en el narcotráfico" y pidió "valorar” esa admisión.



Por eso, solicitaron que la figura por la que se lo acusa pase de organizador y financiador a coautor, y pidieron una pena de seis años de prisión.



Por otro lado, la abogada defensora de Rivero, Corina Beisel, pidió su absolución ya que "no tiene nada que ver" con la comercialización de cocaína y aseguró que las acusaciones son "premisas falsas".



En tanto, el letrado Augusto Laferriere pidió la libertad de Cristian Silva y la absolución de Patricio Larrosa o una pena mínima, y la finalización de la prisión domiciliaria y la devolución de su camioneta.



También el defensor oficial Alejandro Castelli pidió la absolución de Renzo Bertanan, que ya fue absuelto por la fiscalía, y de la pareja de Celis, María Fernanda Orúndez Ayala, ya que "no existen pruebas concretas" de su vinculación con el narcotráfico.