Del Caño afirmó que "a los golpes se los derrota con movilización continental, no con Twitter"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional por el Frente de Izquierda-Unidad Nicolás del Caño consideró hoy que a los golpes de estado "se los derrota con la movilización continental y no con los hilos de Twitter", al hablar en un acto realizado en el club Ferro de la ciudad de Buenos Aires para apoyar la "rebelión popular" en Chile y repudiar la situación que se vive en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.



"A los golpes se los derrota con la movilización continental y no con hilos de tuits. Muchos progresistas que llaman al diálogo con los asesinos prefieren ser derrotados antes que impulsar la lucha de los trabajadores y el pueblo. Pero las víctimas de esa política las paga el pueblo", señaló Del Caño ante una multitud congregada en el micro estadio de Ferro.



De esta forma, el legislador y ex candidato presidencial formuló una clara alusión al Grupo de Puebla, una iniciativa formada por líderes progresistas de la región que la semana pasada se reunió en Buenos Aires con la presencia del presidente electo, Alberto Fernández.



Bajo las consignas "Chile despertó" y "No al golpe en Bolivia", Del Caño estimó que lo que sucedió en Ecuador, luego en Chile y ahora en Bolivia "tiene mucho que ver con el futuro" de Argentina.



"Un fortalecimiento y estabilización del golpe en Bolivia así como una derrota de este histórico levantamiento chileno le daría fuerza y moral a todas las clases dominantes de nuestro continente para que apliquen su guerra contra los intereses del pueblo trabajador. Son ellos o nosotros", remarcó el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).



Del Caño insistió en que "no hay forma de compatibilizar el pago de la fraudulenta deuda que Alberto Fernández se comprometió a honrar con recuperar lo perdido".



Por su parte, la legisladora porteña Myriam Bregman destacó que "Estados Unidos sigue estando detrás de los golpes e intentos de golpes en la región.



Además no solo somete a los pueblos a través de los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), como en Argentina o en Ecuador, también interviene con organismos como la OEA. Por eso antes como ahora, al imperialismo y a la derecha continental se los enfrenta en la calle", puntualizó Bregman.



Además de Del Caño y Bregman también fueron oradores en el acto Nicolás Bustamante, dirigente obrero de Antofagasta; Beatriz Bravo, trabajadora de Correos Chile; y a Lyam Riveros, estudiante de la Universidad de Valparaíso, y desde Bolivia se recibió el saludo de la dirigente juvenil Julia Alandia.