Del Potro sobre su operación: "Es triste volver a pasar por esto"

A casi un año de la fractura de rótula que sufrió Juan Martín Del Potro, una nueva lesión volvió a complicarle el seguimiento en un torneo. Es que después del resbalón que sufrió en el octavo game del segundo set en su triunfo ante Denis Shapovalov por la primera ronda del torneo de Queen's, el tenista argentino volvió a padecer el mismo traumatismo.

A través de un comunicado informaron: "Los estudios realizados anoche en una clínica de Londres indicaron que Juan Martín Del Potro volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha”.

Tras este comunicado, Juan Martín del Potro confirmó que le practicarán una cirugía por su nueva fractura en la rótula derecha y envió un mensaje a través de Instagram.

"Hola a todos, quería contarles que, como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha y, después de haber hecho estudios y de hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente que les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y no en el tenis, y me contestaron, sin dudas, que la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana en Barcelona. Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco", lamentó el tenista.