Delfina Chaves reveló el trastorno que sufre en las noches

A través de la red social Twitter, la actriz Delfina Chaves reveló que tiene problemas para conciliar el sueño por las noches. Lo hizo en una respuesta a un tweet con el que se sintió identificada.

"Hace tres días que intento dormir y me matan las parálisis de sueño", aseguró.

Yo tengo tres paralisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones. Me va a empezar a pasar ahora que lo leí? 🙄 — Delfina Chaves (@delfichaves) 19 de julio de 2019

Agregó: "Yo tengo tres parálisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones", contó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza. Además brindó algunos detalles: "No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es imposible".

La parálisis del sueño es una incapacidad para realizar movimientos voluntarios en medio de la transición entre el estado de sueño y el de la vigilia, situación que produce enormes dosis de angustia en quienes la padecen.