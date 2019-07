Ordenaron la detención de “El Pepo” que sigue internado

Debido a una decisión de la Justicia, Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras pasó de estar "aprehendido" a quedar "detenido preventivamente" por el vuelco en el que murieron dos personas.

Actualmente el cantante continúa internado en el Hospital Municipal San Roque de Dolores, acusado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas" del manager y un trompetista de su banda.

Antes de la detención el juez Gasquet rechazó la eximición de prisión del artista y solicitó un informe cada 24 horas al director de dicho nosocomio.

Además, el domingo por la tarde confirmaron que el abogado Miguel Ángel Pierri representará a “El Pepo” por lo que viajó hasta la localidad del siniestro para comenzar su trabajo.

En esa jornada en la noche, Pierri sostuvo: "Después de 24 horas la aprehensión se convierte en detención, ahora hay que ver si el juez considera que amerita prisión preventiva".

Añadió: "Al no existir peligro de fuga, ya que permaneció en el lugar y hasta pidió asistencia", desde su punto de vista no hay razones para que no esté en libertad. "Los médicos no le dieron el alta por una cuestión de salud, en esta tragedia él también sufrió consecuencias", aseguró. Incluso dio a conocer que "está pasando por su peor momento".