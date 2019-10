Delgado destacó la necesidad de "tener una política de desarrollo federal para nutrirnos de dólares"

El economista del INTA y ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado, sostuvo hoy que las exportaciones provenientes del sector agroindustrial pueden representar "un salto importante" para mejorar las cuentas del país y destacó la necesidad llevar a cabo "una política de desarrollo federal".



El economista, quien en conjunto con el secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, presentaron un documento a los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández respecto al sector agroindustrial, indicó que "el enemigo de todos es el dólar" por lo que se debe "tener una política de desarrollo federal para poder nutrirnos de todos los dólares que necesita nuestra sociedad".



Según Delgado, "una de las explicaciones de las grandes hordas de pobreza en Argentina son la crisis del dólar recurrentes, que vienen de muchos años".



En base a esto, el economista explicó que "Argentina tiene una estructura productiva que permanentemente demanda más dólares de los que puede generar, lo que trae apreciaciones del tipo de cambio que generan megadevaluaciones o cracks macroeconómicos que generan un millón de pobres".



Al tener en cuenta este planteo, Delgado -considerado como uno de los candidatos a ocupar la cartera agropecuaria durante la gestión de Fernández- sostuvo que "no hay muchos caminos" que provean soluciones para "el balance de pagos del Banco Central".



Sin embargo, en esa misma línea, destacó que "mirar a la exportación de bienes y servicios de argentina es como el único camino y cuando vamos a ese plano el sector bioindustrial del país es uno de esos caminos".



"El sector bioindustrial del país es uno de los pocos sectores en donde Argentina puede dar un salto importante en materia del balance del Banco Central", remarcó Delgado durante su disertación en una jornada organizada por el Grupo de Líderes Empresarios (LIDE) sobre agro, al mismo tiempo que sostuvo que "hay muchos limitantes para esto".



"Hay un montón de condicionantes para la política agrícola que a veces se minimizan. En el sector agropecuario tenemos muy mala economía política. Hay organizaciones políticas en las grandes urbes que no ven al sector como un eje estratégico del desarrollo del país y la limitación de la pobreza. El sector tiene que tomar cartas en el asunto", concluyó.