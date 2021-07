Della Motta abandonó en Concordia y ya piensa en la carrera del Villicum

Finalizó la 7ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Concordia donde el sanjuanino Facundo Della Motta no pudo ver la bandera a cuadros por una rotura de palier. Tratando de olvidar la mala fortuna de esta fecha, ya piensa en la doble fecha que se viene en San Juan, y que lo tendrá de local en el San Juan Villicum.

El domingo fue para el olvido. La segunda serie lo tuvo largando desde el puesto 13º y a poco de iniciar la batería, se rompe una válvula y deja al sanjuanino sin la posibilidad de finalizar la serie y con la necesidad de hacer cambio de motor para la final. El Candela Competición trabajó en el reemplazo del impulsor, y largando la final desde el puesto 39º comenzó a ganar varios lugares en las primeras vueltas de carrera hasta llegar a la 24º posición, cuando la rotura de un palier dejó en trompo al sanjuanino que no pudo ser esquivado por Diego De Carlo (Chevrolet) que venía por detrás, impactando en la parte posterior del Torino del sanjuanino, que no pudo continuar en carrera.

“Fue un mal fin de semana para mi y para el equipo. En la serie se rompió el motor, se cortó una válvula, lo paré justo y no pasó a mayores el daño, pero hubo que cambiar la planta impulsora. En la final venía expectante, tranquilo, largaba desde el fondo, iba en el puesto 24º cuando saliendo de la parte más lenta se me corta un palier, eso hace que entre en trompo y me choquen, se rompió bastante el auto, pero lo preocupante es que el auto no pasa de la vuelta 12” comentó el sanjuanino, que finalizó en el puesto 35º a 8 vueltas del final y que con este resultado se encuentra en el puesto 40º del campeonato.

“Entendemos siempre que el fracaso y el éxito son permanentes, asi que a seguir trabajando y poner todo lo posible para lo que van a ser las dos fechas de agosto en San Juan Muchas gracias al Gobierno de San Juan y a cada una de los empresas que me acompañan como Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Rio Uruguay Seguros” comentó finalmente el sanjuanino que aspira a encontrar el resultado que busca en condición de local, ya que se confirmaron que las dos próximas fechas se correrán en el Circuito San Juan Villicum. El “Desafío de las Estrellas” el fin de semana del 31 de Julio y 1º de Agosto y la 9ª fecha el 7 y 8 de Agosto.