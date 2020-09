Demoras y cuarto intermedio: la audiencia contra los fiesteros VIP continuará el miércoles

El viernes comenzó un proceso judicial histórico para San Juan: 48 personas que participaron en una fiesta clandestina en Santa Lucía, violando las disposiciones vigentes para contener la pandemia de coronavirus, comenzaron a ser juzgadas por Flagrancia.

Tras dos maratónicas jornadas todavía no se llega a una resolución, consecuencia de numerosas dilaciones de todo tipo interpuestas por los defensores de los imputados, algunas de las más insólitas como que los audios no se escuchaban, que el procedimiento no podía hacerse vía virtual o que el juez Eduardo Raed no era competente. Estas entre muchísimos más pretextos de los letrados.

Hay que indicar que debido a la cantidad de imputados y precisamente para respetar el distanciamiento social, la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) tomó la determinación de citarlos al Cine Teatro Municipal, mientras que el magistrado y los abogados defensores de los jóvenes mantuvieron contacto a través de la plataforma virtual Zoom.

La primera audiencia se extendió por más de siete horas durante las cuales los participantes de la fiesta VIP se sentaron a escuchar, algunos con más atención que otros, las acusaciones y la correspondiente defensa de sus abogados. En aquella primera jornada, incluso, una joven se desmayó por un cuadro lipotímico, según confirmó la médica que se encontraba en el recinto.

El abogado Leonardo Villalba intentó que se suspendiera la audiencia al considerar que la virtualidad no es la metodología para este tipo de procesos, pese a que en anteriores procedimientos de Flagrancia él mismo participó defendiendo a imputados mediante esta vía. También solicitó la suspensión del juicio a pruebas, a lo que el resto de los abogados se plegó, para que los jóvenes pagaran una suma simbólica de $3.000 e hicieran tareas comunitarias en alguna institución como modo de reparar el daño.

Sin embargo, ninguno de estos planteos prosperó y así, entre discusiones y apreciaciones de cada uno de los participantes, la primera audiencia llegó a su fin. Ante esto, Raed convocó a una nueva para este lunes.

Más horas duró y tampoco hubo ningún acuerdo, pese a que el fuero de Flagrancia se caracterizó desde su debut en mediados de 2017 a la fecha por condenar a las personas implicadas en un hecho ilícito a las pocas horas de haber sido cometido.

Durante más de nueve horas se extendió el proceso y se repitieron las dilaciones de los defensores como el pedido de la declaración de la jefa de Epidemiología de la Provincia, Mónica Jofré, para que explique el alcance de la Fase 1 y la Fase 3 (durante la que se desarrolló el festejo ilegal) como tantas veces la profesional ya expuso durante las habituales conferencias de prensa.

En fin, Raed una vez más dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 23 a partir de las 8 horas y se espera que finalmente haya una condena contra los imputados.

El caso

El proceso se inició por una fiesta clandestina realizada el 11 de septiembre en una casa del Barrio Privado Casa Grande. Allí las autoridades detuvieron a los 48 participantes de la fiesta, secuestraron 27 autos considerados de alta gama y gran cantidad de alcohol.

A los jóvenes se les inició una causa por violar las disposiciones del Código Penal en sus artículos 205 y 239 para evitar la propagación de una pandemia.