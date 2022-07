Una joven sanjuanina agotó la paciencia que tenía con un médico que suele atender en el Hospital Guillermo Rawson, Ángel Orello, y decidió denunciarlo ante la Oficina de Admisión del nosocomio. Cansada de que le posterguen un estudio que le pueda confirmar su diagnóstico, presentó un informe y ahora el especialista quedó intimado a dar una respuesta como descargo.

Karen Soto es la persona que decidió intimar a Orello con un escrito presentando ante la Oficina de Admisión por la falta de atención del médico. Según su relato, durante varias semanas le postergaron una radiografía panorámica porque el especialista se ausenta del hospital o incluso no llega al lugar las veces que pidió turno. “Necesito confirmar si tengo o no una fisura en la parte derecha de mi mandíbula producto de una quebradura que sufrí en junio de 2020, en plena pandemia”, comentó.

Esta sanjuanina había sufrido un accidente al caerse de su bicicleta el 3 de junio de 2020. De acuerdo a sus palabras, después del accidente tenía un dolor intenso en su mandíbula. Por eso mismo, en la sala de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson le realizaron una placa de perfil y para revisarla si tuvo algún golpe en la cabeza, mientras ella insistía con el dolor en su mandíbula.

En el hospital le manifestaron que el dolor que sentía era parte del golpe que había sufrido y le hicieron tres puntos para luego mandarla a su casa para que después regrese en 15 días. La joven pasó una semana en su casa medicándose sola y continuaba con dolor. Por ese motivo decidió volver a la sala de Urgencias del nosocomio capitalino y allí le insistieron que el dolor que sentía era producto del golpe. “Espera unos días más para sacarte los puntos”, le indicaron.

Sin embargo, Karen decidió pasar por la vivienda de una enfermera amiga de su barrio ubicado en el departamento Rawson. La trabajadora de salud le dijo que tenía infección. Al mismo tiempo, la paciente aseveró que tenía su cara ladeada e hinchada y por eso tenía que hacerse ver urgente con un médico.

Esta es la queja que presentó la joven denunciante ante la oficina de Admisión. Imagen de gentileza.

“Allí empezó todo el proceso”, relató. Fue así como alrededor de ocho médicos la vieron y ninguno sabía bien lo que pasaba. Es así que desde el 2020 hasta la actualidad se encuentra dentro de un tratamiento maxilofacial. Hace casi un mes le agarró una contractura muy grande en el lado derecho de su cara. Se trata de un dolor “muy insoportable y similar” al que sintió cuando se había quebrado.

A la semana siguiente pagó una consulta para hacerse ver con una doctora que le recetó una panorámica. Un estudio que sale entre $8.000 y $10.000. Como la joven no cuenta con obra social, decidió pedir turno en el Hospital Rawson para un lunes a las 13 horas. Actualmente, Soto trabaja para una universidad privada, y preguntó si podía llegar unos minutos más tarde, así no perdía su hora de trabajo. Esto quedó asentado para que el médico la esperara el día de su turno.

El día que tenía el turno, Karen llegó a las 14 en punto y el médico no estaba. Le reprogramaron el turno para dos semanas después y cuando volvió, el médico otra vez no estaba atendiendo. Una vez más le reprogramaron el turno para el 29 de julio y el personal de Admisión del nosocomio capitalino le manifestó que por la posible fisura del lado derecho de su rostro que tenía la posibilidad de presentar un escrito para intimar al profesional.

Karen Soto pidió encarecidamente que "respeten su tiempo" y el de las personas que desean hacerse atender en el hóspital público más grande de la provincia. Imagen de gentileza.

De esta manera, Soto decidió denunciar al médico y presentó el escrito ante Admisión por la falta de atención del médico. “No tenía conocimiento de esta oficina hasta que ellos escucharon mi problemática. Si el ciudadano no reclama ante la Oficina de Admisión, este tipo de casos siguen sucediendo porque nadie hace nada. Hay familias que suelen venir de departamentos alejados desde muy temprano y cerca de las 12 le dicen que el médico no llegó a trabajar”, agregó.

Finalmente, después de haber sentido tanta impotencia y angustia por su posible diagnóstico, presentó el escrito por todas las vueltas que le dieron, mientras espera poder realizar su estudio. “Yo fui por una consulta a las 7 de la mañana y salí a las 13 del mediodía. Uno se siente muy vulnerable ante estas cosas. Las veces que intenté programar algún turno a través del 0810 no me atendió nadie. Me pareció que tenía que dejar plasmada mi molestia y por eso hice la denuncia”, cerró. De este modo, Orello quedó intimado a dar una respuesta como descargo. En el caso de que haya faltado, tiene que justificar alguna respuesta de porque lo hizo, si va a faltar en la próxima semana. En caso de que no pueda justificarlo, podría recibir una posible sanción o suspensión.