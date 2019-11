Deportivo Cali, dirigido por Lucas Pusineri, juega mañana la primera final de la Copa Colombia

POR AGENCIA TÉLAM

Deportivo Cali, dirigido por el argentino Lucas Pusineri, recibirá mañana a Independiente Medellín en el partido de ida de la final de la Copa Colombia, cuyo ganador se clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.



El encuentro de ida se jugará este sábado a partir de las 20 en el estadio del Deportivo Cali.



El partido de vuelta se jugará el miércoles 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.



En el Cali, además de Pusineri hay otro argentino, el delantero Juan Ignacio Dinenno, ex jugador de Racing Club y Temperley.



En el equipo de Medellín, que es dirigido por el paraguayo Aldo Bobadilla (ex arquero de Boca Juniors), juegan los argentinos Adrián Arregui, ex jugador de Temperley y San Martín de Tucumán, y Germán Cano, ex Lanús y Colón de Santa Fe.