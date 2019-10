Deportivo Maipú le ganó en Viedma a Sol de Mayo y alcanzó la punta en la Zona 2

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Deportivo Maipú de Mendoza venció esta tarde como visitante a Sol de Mayo de Viedma por 2 a 1 y alcanzó en la punta a Huracán Las Heras, en un partido por la séptima fecha de la Zona 2 del torneo Federal A de fútbol que determinará dos ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada. El partido se jugó en la capital de la provincia de Río Negro y los tantos de Maipú fueron anotados por Matías Persia, a los 12 del primer tiempo, y Matías Navarro, a los 27 del mismo período; descontó Diego Galván, de tiro penal, a los 30 de la parte final. Con la victoria, Maipú llegó a las 13 unidades, las mismas que sus comprovincianos de Huracán Las Heras, que sorpresivamente perdieron como local contra Sportivo Peñarol de San Juan por 1 a 0, producto del gol de Pablo Costi a los 33 minutos del primer tiempo. Los resultados y posiciones de los partidos de las dos Zonas del Federal A, fueron éstos: - Zona 1 - El viernes: Chaco For Ever 4 (Matías Romero, Julio Cáceres -2- y Juan Manuel Ferreyra) - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 0. Güemes de Santiago del Estero 1 (David Romero) - Sarmiento de Resistencia 1 (Sebastián Parera). Hoy: Defensores de Pronunciamiento 0 - Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos) 0. Crucero de Posadas (Misiones) 1 (Miguel Gómez) - Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0. Boca Unidos de Corrientes 2(Antonio Medina y Gabriel Morales) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Jonatan López) Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 3 (Damián Salvatierra -2- y Maximliano Bocchetti) - San Martin de Formosa 0. Postergado por falta de operativo policial Douglas Haig de Pergamino ante Central Norte de Salta. Quedó libre en esta fecha Unión Sunchales. Posiciones: Boca Unidos y Güemes 14 unidades; Chaco For Ever y Defensores de Pronunciamiento 11; Sarmiento, Crucero, Douglas Haig y Las Parejas 10; Unión Sunchales y Sportivo Belgrano 8; Central Norte y Juventud Unida 6; Defensores de Belgrano y Gimnasia de Concepción 4; y San Martín 3. - Zona 2 - Hoy: Sol de Mayo de Videma (Río Negro) 1 (Diego Galván) - Deportivo Maipú (Mendoza) 2 (Matías Persia y Matías Navarro). Sansinena de General Cerri 1 (Mariano Mc Coubrey) - Cipolletti de Río Negro 3 (Matías Trecco, Daniel Opazo y Diego Aguirre). Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Damián De Hoyos) - Camioneros de Luján 1 (Alcides Miranda Moreira). Huracán Las Heras (Mendoza) 0 - Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) 1 (Ezequiel Riera). Olimpo de Bahía Blanca 0 - Sportivo Peñarol de San Juan 1 (Pablo Costi). La fecha proseguirá mañana desde las 19 con el partido entre Sportivo Desamparados de San Juan frente a Villa Mitre de Bahía Blanca y se completará el sábado 19 de octubre con el partido Deportivo Madryn ante Sportivo Estudiantes de San Luis, desde las 15.30. Quedó libre en esta jornada Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Posiciones: Maipú y Huracán Las Heras 13; Camioneros 10; Olimpo y Cipolletti 9; Madryn, Villa Mitre; Sol de Mayo y Sansinena 8; Sportivo Peñarol, Desamparados, Estudiantes y Ferro 6; Juventud Unida 4; y Círculo Deportivo 3.