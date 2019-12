Desamparados perdió ante Olimpo en Bahía Blanca

No fue una buena excursión de Sportivo Desamparados por Bahía Blanca, es que terminó perdiendo por 2 a 0 ante quien venía último como Olimpo. Los dos goles fueron de Lanci, que encima escapó un penal.

Lo de Desamparados fue bueno en los primeros minutos de la primera parte, movía la pelota de lado a lado, hizo retroceder al Aurinegro en su propio campo, pero no generó ninguna situación clara a pesar del manejo del partido.

Pero el partido cambió a partir de los 27 minutos del primer tiempo, ya que fue expulsado Emanuel Décimo, debido a que le pegó una trompada a un jugador de Olimpo, por eso el árbitro Lucas Novelli Sanz le mostró la roja directa. Desde ese momento, Olimpo creció y fue netamente superior al equipo de Nazareno Godoy.

MIRÁ TAMBIÉN Peñarol no pasó del empate ante Camioneros

El local empezó a entrarle a Sportivo y a generarle peligro. Godoy a pesar de haber perdido a un defensor, se la rebuscó para finalizar empatados sin hacer cambios.

Pero en el complemento, el técnico puyutano sacó a Diego Farías que tuvo poca injerencia en el ataque para poner a un defensor, Horacio Balbuena que debutaba con la camiseta de Sportivo, ya que llego como refuerzo hace un par de semanas en reemplazo del lesionado Matías Giammalva.

Y para colmo de males para Desamparados, Olimpo encontró el primer gol del partido a los 5 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Fabricio Lenci, que saltó entre los dos defensores centrales y les ganó.

MIRÁ TAMBIÉN Agustín Canapino se consagró tricampeón del Turismo Carretera

Sportivo no generaba nada en el partido, sólo trataba de cuidarse para que no le conviertan más goles. Pero sobre los 40 minutos, Lenci fue a definir, le salió mal el disparo y la pelota le dio en la mano a Rodríguez, Novelli Sanz no dudó en cobrar penal. Fue el propio Lenci pero su disparo pegó en la base del palo.

Pero le iba a quedar una más a Olimpo, a los 48 minutos Desamparados defendió mal, la pelota le quedó a Lenci que no falló ante la salida del arquero Boiero para poner el 2 a 0 final.

Olimpo alcanzó a Desamparados en la tabla con 12 puntos y ambos quedaron sólo a tres puntos del último puesto que ocupa Juvenutd Unida de San Luis.