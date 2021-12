Descontarán los días no trabajados a los empleados municipales que se manifestaron en Rawson

El Intendente de la Ciudad de Rawson, Rubén García este martes en conferencia de prensa manifestó que las medidas tomadas por los trabajadores que se manifestaron esta semana fueron “totalmente ilegales” y que por esa razón les descontarán los días no trabajados.

“Estamos al día con los salarios de los trabajadores”, dijo el jefe comunal “lo que hicieron es totalmente ilegales, ya que la Subsecretaría de Trabajo determinó la conciliación obligatoria”. Luego aseveró: “Serán descontados los días no trabajados”.

Cabe recordar que el conflicto se desató hace una semana cuando los municipales del gremio SUOEM dejaron de recolectar los residuos domiciliarios en el marco del enfrentamiento que mantienen con el intendente Rubén García por la reapertura de paritarias; y desde este lunes comenzaron con una protesta en la Municipalidad de Rawson.

“El reclamo no tiene que ver con salarios ni con derechos no respetados de los trabajadores municipales”, dijo García. “Se trata de una diferencia no resuelta entre los Gremios SUOEM y UPCN por su participación en las paritarias. Es un paro camuflado, donde además hubo actos de vandalismo, tirando la basura de los vecinos a la calle y no dejando trabajar a quienes querían hacerlo. Una impunidad total que no vamos a tolerar", sentenció.

Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, ante la situación el municipio destinó personal de otras áreas y de las cooperativas para brindar el servicio de recolección que no se estaba haciendo.

“Agradezco a todos los colaboradores que están trabajando y poniendo su mayor esfuerzo para poder brindar los servicios públicos y regularizar la situación que perjudica a rawsinos y rawsinas”, culminó.