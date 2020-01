Desde Juntos por el Cambio rechazaron la reducción de coparticipacipón a la ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los diputados porteños de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti, cuestionaron hoy una eventual reducción de fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, y consideraron que se trata de una "decisión arbitraria" que "afectaría los derechos de millones de ciudadanos".



Yacobitti, en diálogo por radio La Red, indicó que -de reducirse- se trataría de una "decisión arbitraria" y que las versiones sobre una quita los dejaron "en alerta" porque esa medida quitaría "41 mil pesos por habitante".



En tanto, el diputado porteño señaló que cuando el ex presidente Mauricio Macri decidió aumentar por decreto de 1,4 a 3,75 los fondos coparticipables para la ciudad, fue porque "se transfirió la policía".



"No es que Macri tuvo el capricho porque (el Jefe de Gobierno Horacio) Rodríguez Larreta es Rodríguez Larreta", indicó Yacobitti y agregó: "es que cuando se transfiere la policía, se transfieren los recursos".



"Quieren instalar que la Ciudad de Buenos Aires es superflua en cuanto a sus gastos", cuestionó Yacobitti, al tiempo que aseveró: "no podemos permitir que se instale que la Ciudad tiene fondos de sobra".



Desde el gobierno nacional, el secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, aclaró hoy que se viene dialogando con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una baja de la coparticipación federal en el marco de un "contexto de emergencia" que atraviesa el país, y en la búsqueda de "consenso con todos los sectores" y de un "equilibrio general" en todo el territorio.



Según fuentes oficiales, aún "no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja", pese a que versiones periodísticas hablan hoy de un porcentaje ya convenido que podría ser de al menos un punto, lo que equivale a más de 30.000 millones de pesos.



En un comunicado de prensa, el diputado porteño Ferraro indicó que una medida de este tipo les "preocupa porque afectaría los derechos de millones de ciudadanos".



"La autonomía de nuestra ciudad es garantía para la República y con su prosperidad, cosmopolitismo, diversidad y libertad aporta solidariamente al progreso de todo el país”, añadió.



Para Ferraro, "una reducción de esta magnitud impactará negativamente en el normal desenvolvimiento fiscal del distrito, y en particular en la prestación de un servicio tan sensible para los vecinos como es la Seguridad”.