Desde la Cámara de Industria del Juguete dicen que "empezó a revertirse la caída de las ventas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poletto, señaló hoy que empezó revertirse la caída de las ventas sufrida desde el Día del Niño en las jugueterías, y subrayó la necesidad de "recuperar el mercado interno".



"El sábado anterior fue la noche de las jugueterías y empezó a revertirse la caída de las ventas en las jugueterías, y el fin de semana pasado también fue muy bueno, y tenemos expectativa de cerrar, al menos con una venta estable", explicó hoy el empresario en declaraciones a radio Provincia.



Mencionó que para las ventas navideñas "el ticket promedio está en el orden de 800 pesos por juguetes", aunque aclaró que "hay juguetes más económicos, a partir de 100 pesos o 300 pesos".



Poletto recordó que "en el último Día del Niño -18 de agosto- tuvimos una caída del 13% en ventas y esperamos que ahora no ocurra lo mismo". "Esperamos que no haya una caída tan importante como la que tuvimos en el Día del Niño, la Navidad es muy importante en nuestro país para los niños y se espera que Papá Noel pueda llevarles el regalo, esperemos que pase", dijo el empresario.



Al ser consultado sobre el valor del dólar en relación a la caída de las ventas, explicó que pese a que no los afecta directamente, necesitan "la inclusión del juguete en el nuevo Ahora 12 ya que los juguetes más costosos la gente necesita comprarlos en cuotas" y deslizó que "el Ahora 12 del último tiempo tenía una tasa muy alta que no podemos absorber, esperamos ahora que con este nuevo programa podamos estar".



En tanto, mencionó que esta industria "hoy tiene 4 de cada 10 máquinas paradas, es una capacidad ociosa muy grande por la baja del consumo, caída del mercado interno y las importaciones". "Necesitamos recuperar el 50% del mercado como teníamos hasta 2015", completó.