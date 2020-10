Desde Salud buscan la forma de aumentar los controles a contactos estrechos

Desde el Ministerio de Salud Pública están buscando la forma de aumentar los controles a los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus, según informó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, en conferencia de prensa.

“A través de las zonas sanitarias con los CAPS se hace un seguimiento a los positivos y estamos viendo la manera de aumentar los controles a los contactos estrechos”, dijo Jofré.

La funcionaria aclaró que quienes sean contactos estrechos deben permanecer aislados durante 14 días a pesar de que se sienta bien y no tengan síntomas. Además, tendrán que cumplir con el aislamiento aunque se hayan hecho una PCR y el resultado haya sido negativo. Esto es necesario debido a que “el periodo de incubación del virus es entre 1 y 14 días”.

Jofré explicó que si una persona se hace el hisopado, le da negativo y circula normalmente, a los días le puede dar positivo por lo que se van a contagiar los ciudadanos con los que se estuvo en contacto.

“Tenemos la experiencia de los hoteles, muchas veces la PCR del ingreso eran negativas, pero la de la salida era positiva”, comentó.

Informó también que en caso de que una persona con Covid-19 rompa el aislamiento se puede denunciar al 911, a la zona sanitaria correspondiente, a un centro de salud o a Epidemiología. Para que esto no ocurra, sostuvo que van a intensificar los controles “con el área de Legales, con Flagrancia y con las zonas sanitarias”. Estas últimas se incluirán debido a que ahí tienen los listados de los casos positivos y los contactos estrechos que están en seguimiento.

Elaboran un protocolo para el uso del aire acondicionado

Tras reconocer que es posible que el uso de aire acondicionado ayude a la propagación del coronavirus en ambientes cerrados, Mónica Jofré dijo que están elaborando un protocolo con recomendaciones para la utilización de estos equipos.

“Son un factor de riesgo. Sobre todo en lugares cerrados. Si estamos tomando un café, hay un estornudo de alguno, todo se aerosoliza y lo más probable es que todos terminemos contagiados”, ejemplificó la jefa de Epidemiología.

Con respecto al uso en las casas, dijo que se puede utilizar si ahí se encuentra un grupo que convive, que está sano y que toma todos los recaudos cada vez que una persona llega de afuera. Entre ellos está el alcohol en gel, sacarse la ropa y bañarse. Lo que también aconsejan es ventilar seguido los ambientes.

“Si viene alguien de afuera que no se sabe si está infectado, no se recomienda que lo use. Lo mismo es con los ventiladores”, cerró Mónica Jofré.