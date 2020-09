Desde Turismo ya pensaron en ayudas económicas para las agencias de viaje

La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan, informó que en la jornada del jueves se reunió con el secretario de Turismo, Roberto Juárez, y profundizaron algunas medidas de apoyo a las agencias de viajes.

Según comentó Grynzspan en diálogo con El dedo en la llaga, “vamos a apoyar a todas para poder salir porque el sector de agencias de viajes es muy castigado, no pueden activar”, dijo.

Es decir que recibirán una ayuda aquellas que venden viajes internacionales, nacionales y también quienes ofrecen turismo interno por la provincia.

“El ATP para el sector turístico por ley se ha extendido hasta diciembre y no descontamos otras medidas específicas de apoyo económico”, comentó la ministra.

Con respecto al turismo interno, dijo que tiene que activarse en algún momento, pero no es una “etapa inmediata”.

“No es una de las actividades que se va a activar en los próximos días, pero va a ser muy importante para el sector poder tener el turismo funcionando ya transitando la primavera y comenzando el verano”, opinó la funcionaria.

No obstante, por el momento no tiene fecha. Está en agenda, pero se va a permitir cuando haya “un estatus sanitario controlado o que permita no saturar los equipos de salud que vienen trabajando de forma intensa al igual que los equipos de seguridad”.

Academias de danza

Con respecto a las academias de danza, Grynzspan aseguró que “no pueden esperar mucho más, los protocolos están aprobados así que creo que vamos a estar activando las academias de danza de un momento a otro con el control y el distanciamiento social”.