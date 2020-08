Desestimaron la denuncia contra Julián Gil por el presunto abuso sexual a una menor

La Justicia sanjuanina desestimó la denuncia que pesaba sobre el exintendente de Caucete, Julián Gil, por el presunto delito de abuso sexual a una menor de edad. La denuncia había sido realizada el pasado 31 de julio por la madre de la menor de 16 años, en el centro Anivi. El hecho por el que era acusado Gil era por supuestamente haber manoseado a la adolescente.

El juez que entendió en la causa es el titular del Quinto Juzgado de Instrucción. el doctor Benedicto Correa. Según se conoció del fallo, el magistrado resolvió desestimar la denuncia contra Gil ya que no se pudo comprobar el abuso y que se observaron contradicciones en el relato de la menor. "Hay falta de consistencia, no hay concomitancia entre lo emocional y lo verbal en referencia a un posible delito contra la integridad sexual. Se muestra que la niña está bajo presión y lo evidencia con el tono verbal como físicamente", se explica en el fallo.

En el texto judicial se afirmó que "es posible que el discurso puede estar influenciado por alguna persona". La joven pasó por Cámara Gesell y diversas entrevistas psicológicas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gil apuntó contra el padre "que desde la cárcel la influencia". Este hombre hoy está detenido en el Servicio Penitenciario por una causa de abuso sexual. "Este es un armado y entramado de venganza de este hombre, el padre de la niña, que quería inventar esto", afirma Gil.

El exintendente explicó también que iniciarán acciones legales contra todos los actores que cree impulsaron la denuncia contra él. "Hemos empezado a recabar información para hacer la presentación. Hacer una falsa denuncia es un delito entonces tienen que ser sancionados. Se tiene que aplicar la ley". asevera.

"Con esta resolución no tengo nada que festejar, me da tranquilidad nada más, porque ya me ensuciaron demasiado", finalizó diciendo Gil.