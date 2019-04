Desgarrador relato de la joven violada por 10 hombres

Hace algunos días una joven de Florencio Varela denunció ante la comisaría correspondiente que fue violada por 10 hombres en la casa de un conocido. Ahora, la víctima contó detalles de la noche en que ocurrió todo y apuntó a su amiga como cómplice ya que dijo que la miraba y no hacía anda.

A través de Instagram relató los detalles del hecho por el que ya fueron imputados nueve de los acusados y uno está prófugo.

Los abusos comenzaron cuando ella y su amiga fueran invitadas a escuchar música a la casa de uno de esos hombres. Una vez allí, le dijeron que entre a la pieza y ella lo hizo porque creyó que su amiga estaba dentro.

"Cuando entré había un chico y me empieza a sacar la ropa. Yo corro y le digo que no pero cuando quiero correr empiezan a entrar todos, me ponen en la cama y me agarran entre todos. Me pusieron en la cama y mi cuerpo se empezó a poner duro porque creo que le pusieron pastillas al alcohol. Yo estaba consciente pero dura, no me podía mover", contó.

"Fue un rato largo. Yo me largué a llorar. Se decían entre ellos 'es tu turno', después venía más gente y decían 'ponela de esta forma'. No les importaba que yo llorara, no les importaba nada. Yo quería reaccionar pero no podía", agregó.

En un momento vio que su compañera ingresó al cuarto pero no hizo nada para ayudarla: “Me mira y no hace nada. Me quiere decir algo y no hace nada. Se ríe y se va. Todos dicen que me entregó porque si vos ves a tu amiga tirada en la cama, llorando y rodeada de hombres, ¿qué vas a hacer? La vas a sacar de ahí".

"Cuando vuelvo a la normalidad ya no había más chicos. Estaba solo el dueño de la casa. Estaba todo el piso mojado, como con agua, no sé qué hicieron", relató.

Finalmente, pudo escapar y salió a la calle gritando por los nervios, luego fue de forma inmediata a realizar la denuncia.

Fuente: Minuto Uno.