Designaron a un nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El juez Pablo Baca fue designado por unanimidad para presidir el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ) a partir de hoy, función que se extenderá por el periodo 2020, al tiempo que el cuerpo rechazó los dichos de la ex presidenta de ese Tribunal sobre la situación procesal de la dirigente social Milagro Sala.



El ex diputado provincial por el radicalismo ocupará a partir de fecha el cargo en el máximo Tribunal jujeño en reemplazo de la cuestionada jueza Clara Langhe de Falcone, también ex legisladora provincial por la UCR.



Asimismo se determinó que el juez suplente será, Sergio Marcelo Jenefes, en caso de ausencia del presidente del STJ u otro impedimento de cualquier naturaleza, por el mismo periodo constitucional.



Por otra parte, siete jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy se pronunciaron en contra de las declaraciones realizadas días atrás por la ex presidenta del máximo Tribunal, quien se refirió a la situación procesal de la dirigente social Milagro Sala y afirmó: “No vamos a permitir que quede libre”.



En ese marco los jueces supremos Baca, Jenefes, José Manuel del Campo, Sergio González, Federico Francisco Otaola, Laura Lamas González y Beatriz Elizabeth Altamirano manifestaron que tales expresiones "exceden las atribuciones de representación de la presidencia del cuerpo y no reflejan la posición institucional del Superior Tribunal de Justicia”.



La decisión de cambio de conducción al frente del STJ se oficializó en la Acordada Nº 143/2019, en cuyos considerandos se expresa que la elección se cumplió de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 155, apartado 1 de la Constitución de la Provincia, y en aplicación del artículo 3 de la Ley Nº 5878 de “Modificación de la Composición del Superior Tribunal de Justicia”.