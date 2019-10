Desprocesan a Cristina Kirchner en dos causas vinculadas al caso Cuadernos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara Federal porteña revocó hoy dos procesamientos que pesaban sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de dos expedientes vinculados al caso de los cuadernos: el que investiga supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y el del supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.



A través de dos resoluciones a las que accedió Télam, la Sala I del tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito para la actual senadora y vicepresidenta electa y revocó las decisiones tomadas en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio.



La causa en la que se investiga el supuesto pago de sobreprecios en la importación de GNL fue la invocada por el juez Bonadio para sugerir una supuesta conexidad con el caso de los Cuadernos -en el que se investiga una supuesta asociación ilícita orientada a recaudar fondos ilegales desde lo que fue el Ministerio de Planificación- y poder quedarse con ese expediente en lugar de enviarlo a sorteo.



En el caso GNL, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex número dos Roberto Baratta, el ex titular de Enarsa Ezequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi.



Sobre la conexidad objetiva (investigación de mismos hechos) con el caso de los Cuadernos, plantearon diferencias con el juez Bonadio: "Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL abarcadas por el objeto procesal de este legajo, los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos", sostuvieron.



La causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista es la que se inició a partir de la declaración del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, como arrepentido del caso de los Cuadernos.



El ex funcionario kirchnerista había asegurado que durante su gestión había recibido coimas de las empresas que debía controlar y que ese dinero luego era entregado al fallecido ex presidente Néstor Kirchner o a su entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; a quien le confirmaron el procesamiento.



En cuando a la situación de la ex presidenta, los jueces Bruglia y Bertuzzi remarcaron que si bien fue procesada en resoluciones anteriores como jefa de la supuesta asociación ilícita que se mantuvo durante los 12 años que duró el kirchnerimsmo, en el caso particular de los corredores viales no se verificaron hechos que la involucren con la maniobra.



"Los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el Occovi pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria", detallaron los jueces.