Destacan el potencial de empresas locales para atender compras de la ONU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), Juan Pablo Trípodi, destacó hoy que el país "tiene un potencial gigante" para aprovechar las compras que realiza el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ascendieron a US$ 18.800 millones en 2018, ya que "la Argentina está lejísimos dentro del ránking de proveedores".



"La oportunidad es gigante, pero más grande todavía teniendo en cuenta que más del 70% de todas esas compras se hacen por menos de US$ 50.000, con lo cual todo el mundo tiene la oportunidad de participar", dijo Trípodi al inaugurar el Foro de Posibilidades, organizado por la Agencia junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).



La Argentina, concretamente, participó el año pasado con sólo el 2,7% de las compras realizadas por la ONU, por un monto de US$ 519 millones.



Según la estadística de la Organización, entre los principales proveedores de la Argentina se destacaron: Newsan (con US$ 68 millones); la UTE Trans Industrias Electrónicas-Systemnet (US$ 45,1 millones); el consorcio BGH Uruguay-Positivo Informática (US$ 23 millones); Informática Fueguina (US$ 16,1 millones); y Sonda Argentina (US$ 15,4 millones).



Trípodi destacó que "desde el Gobierno hemos tratado de implementar una política diferente en cuanto al potencial desarrollo económico del país integrado al mundo, y la relación con organizaciones del tamaño e importancia de la ONU es un ejemplo más que encaja con esa política".



"Hemos tenido un período donde perdimos mucho de ese relacionamiento y muchas compañías exportadoras, pero de a poco en los últimos años empezamos a recuperar, ese es el camino", agregó el funcionario.



Trípodi aseguró que "más allá del cambio de Gobierno que vamos a tener ahora, estas son las políticas que tienen que continuar, porque es lo que nos va a ayudar a crecer".



En el Foro, que se lleva a cabo en un hotel porteño, participan alrededor de 150 MiPyMEs locales, mayoritariamente propiedad de mujeres y de jóvenes, empresas sociales y otras compañías innovadoras tecnológicas y ambientales.



El encuentro es liderado por Patricia Moser, directora global de Adquisiciones de Unops y experta en dirección y asesoramiento en adquisiciones, cadena de suministro y actividades empresariales, y participan representantes de las cámaras de Comercio y Servicios (CAC) y de la Mediana Empresa (CAME), además de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).