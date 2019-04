Detuvieron en Belice al empresario Alberto Samid

Alberto Samid, empresario de la carne, fue detenido hoy en Belice. Está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos ligados a su actividad como productor ganadero, empresario frigorífico y dueño de una cadena de carnicería.

Estaba prófugo de la Justicia y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol.

Samid debe comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) por una causa iniciada hace 23 años, por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.

"Me voy a comunicar ahora con el tribunal, pero como es muy reciente, no se sabe nada y no hay comunicación oficial respecto de una detención", sostuvo el letrado Vicente D'Áttoli.