Parte del proceso de divorcio de un matrimonio con hijos incluye la tenencia de los chicos y establecer un valor monetario conocido como cuota alimentaria, con el que se cubren parte de los gastos en la crianza. En algunas oportunidades, el acuerdo establecido entre ambas partes delante de un juez no se cumple. Cuando esto sucede, el padre incumplidor pasa a formar parte de un registro de deudores alimentarios. Actualmente, en San Juan existen 376 morosos que no depositan el dinero para los alimentos.

"Nosotros en la oficina, administramos el registro de deudores morosos alimentarios. Hoy contamos con 376 padres. La ley estipula que con 3 cuotas o 5 alternadas, automáticamente pasa a formar parte del listado. La obligación de manutención podría ser tanto de la madre como del padre o en algunos casos particulares, de ambos", dijo a DIARIO HUARPE, Marcelo Pintos, director de Control de Gestión de Calidad Judicial.

"Si bien en el registro se encuentran tanto padre como madre, históricamente el mayor porcentaje siempre se lo llevan los hombres. Son los que menos cumplen", destacó Pintos.

Para todos aquellos que formen parte de este registro, el juez que lleva adelante la causa, sanciona al progenitor que corresponda. "A nivel local, la persona no puede renovar o sacar el registro por primera vez o no puede cobrar honorarios que vinieran del Estado. En algunos casos se recurre al remate o embargo de bienes. Actualmente se está trabajando en una ley a nivel nacional para tratar este tema y se esperan que las consecuencias de no cumplir con la manutención de los hijos, sean más rígidas", aseguró el director.

El proyecto de un registro de nacional de deudores alimentarios, ya cuenta con media sanción en Cámara de Diputados y esto permitirá unificar criterios a la hora de aplicar las sanciones por incumplimiento. "Si bien aún no está definida, parte de las consecuencias, serian la imposibilidad de realizar operaciones bancarias, o solicitar tarjetas de créditos, no participar de espectáculos públicos o juegos de azar, tipo casinos, la renovación de carnet de conducir o el pasaporte", detalló el funcionario.

"Es algo novedoso y creo que esto va a ser un avance siempre pensando en la integridad de los menores", aseguró Marcelo Pintos.

En cuanto a saber si la provincia formará parte del nuevo sistema a nivel nacional, Pintos dijo que "si bien aún no está definido, San Juan, adheriría. Hay detalles que analizar y recibir las indicaciones de la Corte Suprema, pero sin dudas sería un beneficio para la comunidad"