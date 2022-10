Una pareja llegó a la instancia de divorcio y, tras la separación, el hombre de apellido Landa no cumplió con sus deberes de padre, aportando el dinero de la cuota alimentaria para sus dos hijos menores de edad. Fue la jueza Marianela López la que tomó la determinación de pedir el remate del auto del moroso para cubrir el monto adeudado.

Se trata de un Peugeot Modelo 308 Allure, del 2014, que será subastado el próximo lunes a partir de la hora 10. Quien estará a cargo del remate, será la martillera Yanina Gómez, quien dijo a DIARIO HUARPE que desafortunadamente este tipo de acciones, se dan con mucha recurrencia. "En algunos casos los mismos demandados, son los que, mediante un tercero, ofertan, ganan y recuperar su vehículo".

La profesional que participó en varias oportunidades en este tipo de remates, dijo que pese a tratarse de situaciones complejas como lo son los divorcios, nunca le tocó vivir algún hecho o momento de violencia en los lugares donde se está llevando adelante la tarea. "Siempre trabajo con mucho respeto y espero lo mismo de los clientes. En este caso se trata de un incumplimiento de cuota de alimentos para dos niños, por lo que voy a pedir que se tenga en cuenta el valor de un auto en el mercado y respeto por los menores", explicó.

Más mujeres

La profesional destacó que en los últimos años, que cada vez son más las mujeres que se animan a participar de remates. "Antes no se animaban a ofertar, pese a que el dinero era de ellas, llegaban acompañadas de sus parejas y ellos hacían toda la gestión. Hoy, cuando termina una subasta, las mujeres se acercan y me dicen que no se atrevían por vergüenza", concluyó.