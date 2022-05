Di María y Mbappé: las revelaciones de Mauricio Pochettino que hacen ruido en PSG

El entrenador argentino del PSG, el reconocido Mauricio Pochettino, dejó mucho para hablar en estas horas. Antes de lo que será el último encuentro de la temporada, el choque ante el Metz en Parque de los Príncipes, el exDT del Tottenham reveló información que pocos tenían. En la conferencia de prensa previa al compromiso de la Ligue 1, habló de Ángel Di María, Kylian Mbappé y también sobre su futuro en la entidad parisina.

Entendiendo que ha sido muy criticado por el juego del PSG en los últimos tiempos, Pochettino afirmó: “Tengo un año más de contrato y no veo por qué no estar aquí la temporada que viene. Espero que el mejor año esté por venir, la ilusión de todo integrante del París Saint-Germain, de toda la familia, es lograr la Liga de Campeones. Eso es algo que se ha vuelto una obsesión para este club y ojalá que podamos lograrlo”.

“Si relacionamos lo mejor con lo peor, fueron los 20 ó 25 minutos de la segunda parte cuando no pudimos sostener el resultado en Madrid. Se generaron un montón de cuestiones a partir de ahí, emociones que no se han podido controlar en estos últimos meses. Pero hay que felicitar a los jugadores porque tuvimos la capacidad de levantarnos sosteniendo la distancia con el segundo, eso es algo que tiene mérito”, resumió luego el entrenador argentino.

Pochettino perdería dos figuras

Además, sobre el futuro de Ángel Di María, quien se iría libre y suena en Juventus y varios gigantes europeos más, Mauricio aseveró: “No soy la persona que tiene que hablar, tanto el club como el jugador hablarán a partir de mañana. Yo tengo la información, ayer hablé con Leonardo (manager) de muchos temas. No voy a mentir, tengo información pero no soy la persona indicada para hacer declaraciones. Me parece un grandísimo jugador, excepcional, con una trayectoria increíble. En siete años ha hecho grandísimas cosas y es uno de los mejores de la historia con esta camiseta”.

“No conozco su decisión, creo que es un tema personal de él con el club. Hay muchas informaciones y rumores que vemos últimamente y está claro que siempre respetamos a nuestro club y la posición de Kylian. No soy el indicado para hacer una declaración que no me compete. El deseo es que Kylian esté aquí por muchos años en París Saint-Germain, pero como en esto tampoco puedo mentir, no sé la información, no sé qué va a pasar ni si se pronunciará mañana o el fin de semana, estamos a la expectativa. Estoy en PSG, soy el entrenador y me gustaría que esté con nosotros muchos años”, cerró Mauricio Pochettino.