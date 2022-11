“Aquí me pongo a cantar// Al compás de la vigüela// Que al hombre que lo desvela// Una pena estrordinaria,// Como la ave solitaria// con el cantar se consuela.” Así inicia el Martín Fierro, una obra cumbre para la argentinidad.

En la voz de Jorge Pascual Recabarren, los versos se llenan de cuyanía. DIARIO HUARPE conversó con Jorge sobre la tradición, como es en la región, la identidad y su poesía.

Caminar con la pesadez del viento Zonda

Jorge cuenta que el Martín Fierro entró a su vida por la tradición oral. “Mi padre me subía a su cama, cuando no tenía que trabajar por la mañana, y me decía ´a ver, apréndase estos versos´. Creo que eso es la tradición, es pasar algo de una generación a otra”.

Como una máxima, un consejo y al mismo tiempo una canción, Jorge recita los cantos del poema argentino. Una tradición gaucha que además de contar la historia del Guacho Fierro, también es la historia de un pueblo.

Pero no hay una sola Argentina, la riqueza de sus regiones forman ese crisol de costumbre, tonadas y rituales. Jorge cuenta que la cuyanía, como identidad, se basa en la fraternidad y la generosidad.

“La cuyanía tiene eso de abrir las puertas de casa y recibir, y si quiero que estés más tiempo tiro una carne al asador, y ya abro un vino, y saco una guitarra y llamo a los cantores. Eso es la cuyanía, como identidad y tradición”, explica.

“Quizás porque no salimos de casa no se conoce tanto nuestra música y nuestra poética en el resto del país. Pero es única nuestra tonada, nosotros caminamos con la pesadez del Zonda, es una música que no se baila, se escucha y se canta. Eso también es identidad”, agrega.

Jorge Pascual Recabarren lleva un ejemplar, pequeño y desgastado por el uso, del Martín Fierro. Para nosotros “lee” la primera parte, sin embargo, confiesa que por la luz no ve casi la pequeña tipografía, entonces hace lo que define como tradición: rememora.