“El lunes 26 de septiembre se conmemora a nivel nacional el día del Empleado de Comercio, por lo que sugerimos el comercio permanezca cerrado”, informaron este jueves desde la Cámara de Comercio de San Juan.

Esto ya había sido informado por la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, quien aseguró que el lunes 26 será feriado para todos los trabajadores del comercio.

Publicidad

“Es una de las pocas fechas en que, por ley, los empleados no asisten a sus lugares de trabajo. No habrá lugar a pago doble o feriado compensatorio, que es lo que suele suceder con otro feriado. No trabaja nadie, no cedemos nuestro día”, dijo Moral.