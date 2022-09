Como cada año, los trabajadores del comercio celebran su día el 26 de septiembre. Para ellos es una de las cuatro fechas en el año en que tienen la oportunidad de descansar. Este año, la fecha cae el próximo lunes y desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) confirmaron que ese día será feriado, por lo tanto, no habrá actividad.

"El lunes 26 será feriado para todos los trabajadores del comercio. Es una de las pocas fechas en que, por ley, los empleados no asisten a sus lugares de trabajo. No habrá lugar a pago doble o feriado compensatorio, que es lo que suele suceder con otro feriado. No trabaja nadie, no cedemos nuestro día", dijo Mirna Moral, secretaria general del SEC, a DIARIO HUARPE.

Esto no quita la posibilidad, según lo indicado por la secretaria, que si los dueños de un comercio junto a sus familiares quieren abrir sus puertas, puedan hacerlo con total libertad. "Se va a controlar que no haya trabajadores ese día, pero ellos pueden elegir si abrir o no".

"Los empleados tenemos solo cuatro feriados en todo el año: 1 de enero, 1 de mayo, 26 de septiembre y el 25 de diciembre. Es la única oportunidad de descanso por ley y que no se negocian, debe ser respetado a raja tabla", dijo Mirna Moral.

La trabajadora, explicó a este medio, que tienen la posibilidad de decidir sobre la fecha y determinar si hacen efectivo el feriado ese día o no. "Elegimos dejar que sea el próximo lunes porque consideramos que no interfiere en las ventas. Es lunes y fin de mes, se sabe que son fechas donde la gente llega poco al centro y las ventas, estadísticamente, son bajas".

Despidos

La secretaria comentó que con respecto a la situación, notaron que en el mes de agosto, notaron un incremento llamativo, sobre todo luego de conocerse la eliminación de la doble indemnización. "Algunos empresarios aprovecharon y despidieron empleados sin una causa aparente. Cuando existe una razón, como por ejemplo, robos, en eso no intervenimos, pero hubo cuatro que fueron muy significativo".

Se trata de cuatro mujeres, mayores de 50 años, que prestaron servicio durante más de 28 años. "Fueron desvinculadas por razones absurdas, como decir que faltaron el respeto a sus jefes. Una persona que lleva esa cantidad de años trabajando, no comete esos errores", concluyó Moral, mientras que destacó que se está trabajando en esos caso.