Día del malabarista: el desafío de robar la atención al celular en 60 segundos

Hoy se celebra el Día Mundial del Malabarista y DIARIO HUARPE salió en búsqueda de los artistas callejeros que engalanan algunas esquinas de las calles sanjuaninas. Estos artistas urbanos se ubican día a día en algunos semáforos de la ciudad para tratar de transmitir un poco de alegría y robarle la atención al celular de los conductores, todo un desafío.

Luz en rojo, esa es la señal para que el espectáculo comience. Pelotitas al aire, clavas dando vueltas, sables afilados, bola acrílica o antorchas de fuego en el aire son algunas de las alternativas que ofrecen estos artistas callejeros que se ubican en las esquinas de los semáforos para desplegar sus acrobacias. Las miradas de los conductores y pasajeros atentas a los artistas del malabar que solamente tienen 60 segundos para impresionar a la audiencia en el semáforo y que estos no tomen sus celulares.

“El celular es un enemigo y a la vez un amigo para los malabaristas más jóvenes”, cuenta Alejandro, más conocido como “Pulga”, un payaso malabarista callejero que suele trabajar durante las tardes en la zona de Trinidad, más precisamente en la esquina de Rioja y Pedro de Valdivia. Es que, según las palabras de este artista, muchos conductores aprovechan para mirar sus celulares en los semáforos largos.

“A veces miran los celulares de verdad, aunque están los que quizás lo usan de pantalla para no colaborarte con algún billete”, agregó el artista, que ya lleva 22 años desplegando su arte en las calles de la provincia. Al mismo tiempo destacó que hoy aquellos malabaristas que recién empiezan en esta actividad utilizan los celulares como una herramienta porque las distintas técnicas o acrobacias están en plataformas más accesibles al público en general, algo que años atrás no pasaba y eso ayuda a que los pibes puedan “malabarear” en otro nivel.

Los malabaristas buscan mostrar su arte en 60 segundos. Imagen Gonzalo Medina.

Ante una audiencia tan efímera como los segundos que dura la luz en rojo, Alejandro, al igual que muchos malabaristas, busca el reconocimiento a su talento, a sus 22 años de preparación, a su práctica diaria, porque el malabarismo callejero es una cultura, una pasión y una forma de vivir.

Es así, que con distintas rutinas o acrobacias, el malabarista intenta ganarse una moneda. Claro que la cantidad de dinero que se puede llegar a juntar es relativa porque hay elementos que a los conductores sanjuaninos le puede llamar más la atención. Además, depende de si es un semáforo largo, en cuanto a los segundos de detención, o si es una calle que tiene uno, dos o tres carriles, aunque este último no es muy conveniente para el artista callejero.

El "street art" o arte callejero, durante mucho tiempo se consideró una manera artística marginal, pero hoy forma parte de un movimiento importante que democratizó el acceso a múltiples disciplinas artísticas e indujo a nuevas dinámicas sociales y económicas. Para estas personas, practicar el malabarismo forma parte de un trabajo. Depende de las horas que le dediquen, algunos pagan sus estudios y cosas de la casa. Además, es un pequeño espacio para salirse de la rutina porque lo que hacen los artistas callejeros es ofrecerles a las personas la oportunidad de ver algo distinto en las calles. "Uno trata de alegrar el momento, esto es un arte callejero necesario", destacó Pulga.

No, no andan pidiendo plata, este es su trabajo, para ello se preparan, para ello practican horas de horas e invierten dinero en los “juguetes” que usan con el fin de llevar un momento de entretenimiento sano a los conductores que, muchas veces en el trajín diario, tal vez ni los alzan a ver o, peor aún, les suben las ventanas de los automóviles con dejos de desprecio. Una sonrisa no tiene costo, pero sí un gran valor para estos artistas que desean seguir con esta actividad hasta el día que les toque partir de este mundo.