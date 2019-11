Diputada Campagnoli "lamenta" ausencia del FpV para debatir "ficha limpia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica-ARI) lamentó hoy que "el Frente para la Victoria no haya estado presente" en la Cámara baja para debatir el proyecto de "ficha limpia", que busca evitar que sean candidatos los dirigentes políticos condenados en segunda instancia por actos de corrupción.



"Es imprescindible que un legislador tenga idoneidad moral y técnica para ocupar el cargo en el que representa a los argentinos, por eso también es imprescindible esta ley de Ficha Limpia", advirtió la legisladora.



Y consideró necesaria la norma "que impida transformar esta casa en un refugio de aquellos que, debiendo dar cuenta de sus actos ante la justicia, utilizan este Parlamento para ampararse en fueros", se informó en un comunicado.



Campagnoli ratificó que "una condena en segunda instancia tiene sustento suficiente para impedir esa candidatura", pero añadió que "lamentamos que el Frente para la Victoria no haya estado presente hoy para debatir si tiene que ser doble condena o si tiene que ser condena firme".



El interbloque Cambiemos no consiguió quórum en la sesión que había impulsado en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de "ficha limpia".