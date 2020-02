Diputado Grosso dijo que "la principal deuda que tenemos es con el 40% de pobreza"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos), afirmó hoy que "la principal deuda es con el 40% de pobreza" y acusó a la oposición de Juntos por el Cambio de "no hacerse cargo del terrible endeudamiento que dejaron".



Grosso respaldó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su exposición en el Congreso, y fustigó a la oposición: "Se desesperan por pagarle al FMI mientras se nos mueren niños y niñas por desnutrición", dijo, y la acusó de "no hacerse cargo del terrible endeudamiento que dejaron".



"No sean caraduras y piensen una vez en el país en vez de mirar para afuera", le espetó a Juntos por el Cambio, y advirtió que si bien "como gobierno tenemos voluntad de cumplir con el pago de la deuda, hay obligaciones más urgentes en el país y la principal deuda que tenemos es con el 40% de pobreza", se informó en un comunicado.