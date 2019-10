Diputado Tonelli propuso modificar la distribución de los recursos del Poder Judicial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos), en su condición de integrante del Consejo de la Magistarura, propuso hoy la redistribución de los recursos asignados por la ley de autarquía al Poder Judicial, con la disminución de los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y el aumento de los del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar dicho poder. El consejero planteó esa inquietud durante la reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura en la que se analizó la emergencia judicial. "La ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5% "de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central"; y de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por el ex presidente Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura", explicó Tonelli a Télam. Para el diputado, "éste esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación -y a los tribunales bajo su administración- en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial". "Tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas", agregó. En ese sentido, dijo q ue "por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta" y que "a partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal".